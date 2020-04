Huhtamaki aporta 650.000 envases de un solo uso para luchar contra el coronavirus

La fabricación de envases para alimentos y bebidas centra la labor de Huhtamaki en las instalaciones de Nules. Esta compañía especialista a nivel mundial en este tipo de artículos cumple este mes 100 años y lo hace con una de sus señas de identidad como bandera: el compromiso social.

La firma no solo ha velado por la salud de sus trabajadores durante la crisis del coronavirus, sino que está colaborando con la aportación de 650.000 unidades de producto para distintos colectivos que luchan contra el covid-19.

Entre ellas destaca la colaboración con la conselleria de Sanitat de la Generalitat valenciana para cubrir las necesidades crecientes de menaje de un solo uso para comidas tanto en centros hospitalarios y en hospitales de campaña.

Asimismo Huhtamaki ha aportado envases de un solo uso a los profesionales de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat. Estos artículos no reutilizables, que no requieren limpieza, permiten a los efectivos de este cuerpo de seguridad un plus en sus turnos de trabajo.

KITS DE ALIMENTACIÓN

Otra de las iniciativas que ha impulsado tiene a Cruz Roja como protagonista, con el apoyo a las personas que más lo necesitan a través del programa Cruz Roja Responde. Los envases de un solo uso ayudan a completar los kits de alimentación que están entregando a los más vulnerables en los pueblos de la provincia de Castellón.

Huhtamaki también respalda al centro de acogida de Cáritas de Castelló, que atiende a personas sin hogar. El servicio de comedor permanece abierto para residentes y facilita comida para llevar a usuarios derivados por servicios sociales de la capital de la Plana.

Finalmente, desde Huhtamaki resaltan el «diseño y fabricación de una edición especial de vasos de papel para la lucha contra el covid-19 con mensajes esperanzadores y optimistas».