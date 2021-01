Cinco de los municipios más poblados de la provincia de Castellón presentan una tasa de incidencia superior a los 500 casos por cada cien mil habitantes en los últimos 14 días. No obstante, los que lideran la incidencia por covid son 15 localidades castellonenses, que superan la tasa de 1.000 casos. Así se desprende de la última actualización semanal hecha pública por la Conselleria de Sanidad.

MUNICIPIOS DE MÁS DE 10.000 HABITANTES

Así, Vinaròs es, de los municipios con más de 10.000 habitantes, el que mayor incidencia acumulada presenta, con una tasa de 965,76 casos por cien mil. Le siguen, a continuación, a mayor distancia Nules (679,23); Onda (619,49); Benicarló (601,96) y Almassora (510,09). De las ciudades más pobladas es Burriana la que presenta un mejor comportamiento (233,54), seguida de L’Alcora (345,99) así como Castelló (352,3). Vila-real, por su parte, está en 487,3 casos por cien mil.

RÁNKING DE LOS DE MAYOR INCIDENCIA

Sin embargo, son los municipios menos poblados los que presentan un acumulado más preocupante. El ranking (ver cuadro) lo encabeza Cinctorres, con 24 casos en las últimas dos semanas entre sus 391 habitantes, ostenta una incidencia acumulada de 6.138,11 casos por 100.000 habitantes. De hecho, el Ayuntamiento notificó ayer, por estar en riesgo extremo, el cierre de todos los espacios públicos de forma indefinida, salvo alguno concreto. Le sigue Gaibiel, con 5.851,06 casos; Atzeneta, con 5.250,78; Matet, con 4.761,9; Jérica, con 3.617,57; y Forcall, con 3.010,75.

En Vall d’Alba tienen una incidencia de 1.995,01 casos; en Higueras, 1.851,85; en Traiguera, 1.669,09; en Pavías, 1.639,34; en Viver, 1.562,5; en Sant Rafel del Riu, 1.279,32;en la Torre d’en Besora, 1.265,82; en Torrechiva, 1.234,57; y Benlloch, 1.161,67.

CONFINAMIENTO VOLUNTARIO //

Vistabella pidió este miércoles a la población el autoconfinamiento voluntario así como a vecinos y visitantes no visitar el pueblo el fin de semana. También Cinctorres solicitó a la población no salir de los domicilios salvo para lo que sea extremadamente necesario. También Artana hizo un llamamiento a la responsabilidad individual ante el incremento de casos, para que eviten cualquier contacto social que no sea estrictamente necesario y priorizar la atención municipal telefónica y la presencial, si es excepcionalmente necesaria, con cita previa. Y Jérica pidió a la población que evite cualquier tipo de interacción social.