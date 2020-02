El Barcelona firma al portugués Trincao, pero no llegará hasta julio

El Barcelona no ficha en invierno, pero ficha para el verano. En la víspera de que concluyera el mercado de enero anunció que no incorporaba a ningún delantero que pudiera compensar una línea mermada, pero justo en el día del cierre, este viernes a la medianoche, adelantó que ya tiene un refuerzo. No para ahora. Para la próxima campaña.

Francisco Trincao se llama el nuevo jugador del Barça. Es, en efecto, delantero, pero tampoco es un nueve que pueda cubrir la función que desempeña Luis Suárez. Trincao es un futbolista a precio de crack por cuanto el club azulgrana pagará 31 millones al Sporting de Braga. Serán menos. Es el equipo al que va cedido Abel Ruiz, del filial, que sí es un nueve. El Barça le tasó en 8 millones en la opción de compra obligatoria pactada, con lo que el coste real será de 23 millones.

Trincao, nacido el 29 de diciembre de 1999 en Viana do Castelo (Portugal), se incorporará a la plantilla el 1 de julio, de cara a la próxima temporada, y firmará por cinco años, hasta el 2025. Su cláusula también será de crack: 500 millones. La misma que Busquets, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Umtiti y Jordi Alba. Por encima solo quedan la de Antoine Griezmann (800) y Leo Messi (700).

Plantilla más reducida / El Barça no ficha en invierno, solo vende. Trincao es el futuro, no el presente. Lejos de reforzar la plantilla para cumplir las aspiraciones, la ha reducido en efectivos. En la secretaria técnica surgieron las primeras discrepancias entre el despido de Valverde, el fichaje de Setién y la improvisada política deportiva que deja al cántabro sin el goleador que pedía.

Los 24 jugadores que tenía Valverde en agosto se han reducido a los 19 que escuchan hoy a Setién, contando entre ellos a Ansu Fati. En realidad, el nuevo técnico, tiene 17 disponibles por las lesiones de Luis Suárez y Ousmane Dembélé, dando por hecho que Iñaki Peña cubre la baja de Neto.

Primero se marchó Rafinha cedido al Celta. A continuación fue Carles Aleñá quien atendió la llamada del Betis antes de las vacaciones navideñas. Todibo quiso aceptar la oferta del Schalke 04 ante lo poco que jugaba, el viernes pasado fue Carles Pérez quien se buscó un futuro en Roma por el negro panorama que le pintó Setién. Además, Wagué, salió cedido al Niza y en el filial se marcharon Marqués y Abel Ruiz.

Trincao juega de extremo, y aunque es zurdo se desempeña también en la derecha. Está cumpliendo su segunda campaña en el Braga en la máxima categoría portuguesa. Debutó el 28 de diciembre del 2018, el día anterior a cumplir 19 años, en la Copa de la Liga. Desde entonces ha disputado 30 partidos, ha anotado tres goles y ha dado seis asistencias.