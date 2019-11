El Benicarló se afianza en el liderato y hunde al Nules

La trigésima jornada del Grupo I de Regional Preferente finaliza con varios resultados inesperados en sus nueve partidos. El Benicarló sigue siendo el amo y señor de la clasificación tras vencer al Nules, y tras él se encuentra la UDE, que pierde su condición de invicto ante al Huracán y queda a 7 puntos de los del Baix Maestrat. Tercero se coloca el Almazora, tras su triunfo a domicilio ante el Castellón B, rival directo.

El Benicarló, invicto tras trece jornadas, sigue ampliando su ventaja al frente de la tabla tras superar al Nules por 3-0, con goles de Collado, Guillem y Jorge García. El resultado hunde al conjunto del Noulas, que no levanta cabeza y continúa siendo colista con tres puntos. La ventaja respecto a sus perseguidores aumenta, y todo indica que los caduferos harán una gran temporada.

La primera derrota del segundo clasificado llegó en esta jornada. La UDE, invicto hasta la fecha, cayó por 2-1 en su visita al Huracán. Los valleros se adelantaron en el electrónico desde los 11 metros, por mediación de Carlos Martín, pero los locales fueron capaces de levantar el resultado adverso en el segundo tiempo para alejar al conjunto de Poldi Sorribes del Benicarló. A pesar de la derrota, el equipo mantiene el segundo puesto, pero la diferencia de puntos respecto a los perseguidores ha reducido.

Meritorio triunfo a domicilio del Almazora, que venció por la mínima al Castellón B. El único gol del partido fue obra de Juaco, en el primer acto, y que a la postre sería definitivo. Los de Javier Balaguer suman su cuarto triunfo consecutivo, ganando en un campo complicado y ante un rival directo, para declarar sus aspiraciones al play-off e iguala a 26 puntos con la UDE en la clasificación. En una dinámica similar se encuentra el Burriana, que no sufrió mucho para vencer por 0-3 al Cabanes en el Ricardo Martín. El equipo azulón se coloca a las puertas de la zona de promoción, con 23 puntos en su casillero y una racha de cinco partidos ganados, que esperan aumentar.

El Alcalà no se desinfla. Desde que cayó en la jornada 2 ante el Castellón B, suma 11 partidos consecutivos sin conocer la derrota (4 victorias y 7 empates). Esta vez, ante la visita del Onda, no pudo pasar del 1-1, un resultado que corta la resurrección de un conjunto ondense en problemas, que venía de ganar por 4-0 al Nules. Por otro lado, el gran proyecto del Soneja no arranca y empató sin goles ante un Almenara que se encuentra en descenso.

Dos de los resultados más sorprendentes en esta jornada fueron la holgada victoria de L’Alcora ante el San Pedro por 3-0, con un doblete de Ribes y un gol de Ramiro, y la dura derrota del Alqueries ante el Albuixech, que se vio muy superado y cayó por 0-3. Los alcorenses superan a su rival en la tabla, mientras el Alqueries coquetea con los puestos de descenso.

MARCADORES

Alqueries CF 0-3 Albuixech

CD Cabanes 0-3 CD Burriana

CD Castellón B 0-1 CD Almazora

UD Puzol 3-1 Manises CF

CD L’Alcora 3-0 CF San Pedro

CF Alcalà 1-1 CD Onda

Almenara Atlètic 0-0 CD Soneja

CD Benicarló 3-0 CF Nules

CF Huracán 2-1 UD Vall de Uxó