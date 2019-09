Cano: «Cuatro puntos en dos jornadas son buenos dígitos»

El tropiezo no disgustó del todo a Óscar Cano. «No se le puede poner ningún pero al equipo», comenzó su rueda de prensa.

«Tener cuatro puntos en dos jornadas son buenos dígitos, pero vamos a tener que sufrir para no descolgarnos de la mitad de tabla hacia arriba», dijo, elevando un tanto el listón respecto a la pasada temporada. «No he visto errores claros. Nuestros mediocentros habrán dado 500 pases entre los dos, no todos van a ser buenos», comentó, exculpando a Josep Calavera del envío fallido que propició el 1-2. «En la mayoría de partidos tenemos el balón y, a partir de ahí, debemos crecer muchísimo», constató como el cambio de tendencia respecto a la pasada campaña. «Estoy muy orgulloso: las sensaciones que tengo superan las mejores de mis expectativas», subrayó. «Hemos generado mucho. ¿Qué nos queda? Lo último que voy a hacer, es mirar el resultado, aunque tenemos cuatro puntos ante dos muy buenos rivales», enfatizó el técnico andaluz. «Me quedo con todo lo que ha hecho el equipo», reflejó. «Me voy muy feliz porque la gente está muy identificada con la plantilla, independientemente del resultado, que no ha sido malo. Tratamos de darle todo lo que han sufrido los siete años en Tercea y el año pasado, para que se vayan felices», rubricó.

«De la primera parte nos queda mal sabor de boca: el merecimiento de los hechos y la recolecta se queda cortísima. No nos han inquietado: han tenido una aproximación y ha acabado en gol. Hemos logrado empatar al final, cuando hemos sido merecedores de ir ganando por más de un gol», comentó el andaluz.

LA AMBICIÓN DEL VALENCIA // Cano indicó que «son niños, pero algunos son campeones de Europa, otros han jugado en Segunda A..., fenomenalmente dirigidos por Chema [Sanz]. No quieren volver a equivocarse en el Valencia y tener un equipo que luche solamente por no descender. Han salido muy enchufados, se han liberado. Al final nos han hecho el 1-2 y, a partir del gol, hemos tratado de hacer algo de otra manera. Estoy muy contento porque los futbolistas han interpretado lo que se le han exigido y, fruto de ese empuje y ese fútbol, ha llegado el córner que nos ha permitido empatar», resumió el técnico del Castellón, que suma cuatro puntos ya «ante dos muy buenos rivales», en alusión al Sabadell y al propio Mestalla.