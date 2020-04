El deporte 'indoor' aumenta en España un 22% con el confinamiento

El confinamiento, decretado en el estado de alarma, prohíbe expresamente la práctica del deporte en espacios abiertos. De este modo, ahora no está permitido salir a correr a la calle o utilizar la bicicleta, por ejemplo, con cualquier otro fin que no sea desplazarse con ella para ir a trabajar. Así, deportistas ocasionales y profesionales deben permanecer en sus domicilios y buscarse la vida a la hora de activar el cuerpo para no perder la forma o simplemente mantenerla por cuestiones, sobre todo, de salud.

Así, desde la segunda semana de marzo, coincidiendo precisamente con el inicio del estado de alarma decretado por el Gobierno para frenar la expansión del covid-19, los españoles han cambiado su forma de entrenar y practicar deporte, según un estudio realizado por la firma finlandesa Suunto con datos recogidos desde el 9 de marzo hasta esta semana a través de las app de actividades con las que cuentan sus clientes.

LAS ALTERNATIVAS DEPORTIVAS

De este modo, desde que no se puede entrenar al aire libre la práctica de actividades 'indoor' ha aumentado un 22%, ya que muchas personas han buscado alternativas para mantenerse en forma como la práctica del yoga y los circuitos de entrenamiento. Ambas se han triplicado mientras que en el caso del ciclismo 'indoor', principalmente con el uso de bicicletas estáticas o 'rodillos' -los aparatos que se incorporan a la rueda trasera de la bici, los de última generación ya son 'inteligentes' y simulan cualquier ruta o hasta subidas a montañas famosas de forma virtual- y de la cinta se han duplicado.

El hecho de no poder salir de casa también se ve reflejado en los datos sobre la media de pasos recogida en las app. Antes del confinamiento la cifra media era de 10.500 pasos y durante la cuarentena se ha reducido un 36%, llegando alrededor de los 7.000 pasos. En referencia a la duración de los entrenamientos, se constata que los de 90 minutos disminuyen un 60% y, por el contrario, los más breves, de 30 minutos, aumentan casi un 20%.

LOS HORARIOS DE ENTRENAMIENTO

El hecho de estar más tiempo en casa también influye en los horarios en los que se practica deporte. Desde el inicio del confinamiento, la mayoría de usuarios activan las 8 de la tarde como hora para entrenar y el fin de semana optan por las 14 horas. En cambio, antes de la cuarentena la mayoría de practicantes entrenaba a las 21 horas entre semana y el fin de semana la hora más popular en España para hacer deporte era a la 1 de la tarde.

El incremento de las actividades 'indoor' también se plasma en otros países, según el mismo informe. Así, según los datos extraídos de China, Italia, Estados Unidos, Finlandia y Alemania se estipula que los italianos, al igual que los españoles, ha reducido el número de pasos de forma significativa. En cambio, en países como Alemania o Finlandia se ha mantenido equilibrado alrededor de los 9.000 y de los 7.000, respectivamente. Este hecho se corresponde con las distintas medidas de confinamiento que se han aplicado, puesto que hay países que sí permiten salir a pasear o a correr por la calle, aunque sea con limitaciones.