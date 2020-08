Deulofeu: "Koeman no me aportó nada"

Gerard Deulofeu, el exjugador del Barcelona y actual jugador del Watford, se convirtió en la primera voz crítica con el nuevo entrenador azulgrana. En un tono muy duro, Deulofeu, durante una entrevista en el programa Club de la Mitjanit, de Cataluña Radio, dijo: Koeman no me aportó nada en los seis meses que estuve con él en el Everton. Ya veremos cómo le va al Barça".

Deulofeu, que pareció resentido por su salida del club barcelonista, se refirió también a la humillante derrota azulgrana ante el Bayern en Lisboa: El Barça no me da ninguna pena. Ahora mismo me es absolutamente igual.

El delantero señaló que su etapa en el Watford, con el que descendió esta temporada, concluirá este verano, aunque tiene contrato con el club inglés hasta el 2023. Deulofeu indicó nno saber aún cuál será su destino. "La Liga española es una opción.