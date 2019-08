Factor Ontiveros ante el Madrid

Solo fueron 15 minutos, aunque suficientes como para que Javier Ontiveros empezara a justificar su fichaje, que ha costado, además de una cantidad próxima a los 7,5 millones de euros, una paciencia infinita y más de dos meses de eternas negociaciones con el jeque del Málaga, Al Thani. Salió ya con el 2-1 en el Ciutat de València, justo cuando Roger Martí acababa de dar la vuelta, las dos veces desde el punto de penalti, al 0-1, para ser el futbolista del Submarino más activo y el que más rondó el empate. Unas credenciales que le pueden bastar para ser titular ya este domingo, nada más y nada menos que frente al Real Madrid, en La Cerámica (21.00 horas).

El Villarreal, perfectamente, podría sumar los seis puntos. Ha ido ganando en los dos encuentros, por dos goles incluso contra el Granada. De los 180 minutos, el Submarino ha tenido ventaja en el marcador en 105 (casi el 60%). Pero solo tiene un punto; cinco han huido entre polémicas arbitrales, sustraídos por el VAR o distraídos por errores en acciones a balón parado o en la salida de balón. Así que a Javi Calleja le toca destapar la bonita carrocería de su equipo y regular las piezas necesarias para que empiecen a carburar no solo a ratos, sino los 90 y tantos minutos del encuentro que cerrará la tercera jornada en LaLiga y que dará paso a casi dos semanas sin fútbol en amarillo, por los compromisos internacionales de selecciones.

DESENVOLTURA // El factor Ontiveros frente al Madrid cotiza al alza para evitar que los groguets lleguen huérfanos de victorias al primer parón. Ese cuarto de hora del viernes le cundió al marbellí, que disparó tres veces (de un total de 23 remates por parte de los amarillos, con Toko Ekambi a la cabeza, con cinco). Pero, sobre todo, por el desparpajo mostrado.

Poco le importó a Ontiveros salir justo cuando el 0-1 se había convertido en un 2-1, después de unos minutos de locura (dos penaltis discutibles en contra, uno de ellos repetido a instancias del VAR tras ser detenido por Andrés Fernández...), con el Submarino tocado. El marbellí no tardó en demostrar esas cualidades de futbolista diferencial, que lleva varias temporadas apuntando (pese a que solo tiene 21 años) y que ha tardado en explotar por sus frecuentes flirteos con la polémica.

Del once del encuentro inaugural al del viernes frente al Levante, Calleja no hizo grandes ajustes. No jugó Rubén Peña en el feudo granota por molestias, de la misma forma que Alberto Moreno había estado entre algodones para el primer encuentro (así, Mario Gaspar viene de ser titular en el carril del 2, mientras que el lateral izquierdo titular del primer compromiso liguero de este ejercicio fue Xavi Quintillà).

Así, la titularidad última de Karl Toko Ekambi en el Ciutat de València en lugar de Zambo Anguissa entra dentro de las variaciones estrictamente tácticas del técnico amarillo, ahora ante el dilema de apostar por Ontiveros ya desde el primer minuto.