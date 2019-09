Garrido, cuarto máximo accionista del Tenerife

LA LLEGADA. José Miguel Garrido es, desde la semana pasada, el cuarto máximo accionista del Tenerife, al adquirir, a través de su empresa Only One Way, 5.360 títulos que antes tuvo en su poder del grupo Gomasper y que salieron a subasta dentro de un procedimiento concursal, lo que supone un 3% del total del club chicharrero. r. d.