Josep Señé, una 'bestia negra' para el Leganés

Josep Señé ha experimentado una notable mejoría en los dos últimos encuentros disputados con el CD Castellón. Ante el Girona y Las Palmas, Juan Carlos Garrido le devolvió a la titularidad y el centrocampista catalán dio ese paso al frente que de él se esperaba en la presente temporada, aportando su experiencia en el centro del campo y cubriendo las exigencias. Ante el conjunto gerundense no se pudo ganar, pero Señé marcó el 2-1 que daba algo de vida a los albinegros en los últimos minutos, y frente al equipo canario contribuyó a la más que necesaria goleada en Castalia.

Ese triunfo, que dejó al Castellón a dos puntos de la permanencia y le permitió abandonar el farolillo rojo de la categoría, ha dado mucha confianza a la plantilla. “El grupo, después de la victoria contra Las Palmas, creo que ha salido bastante reforzado, más que por el resultado por el gran partido que hicimos. Si a eso le sumamos una buena actuación, aunque no logramos un buen resultado ante el Girona FC, el equipo está yendo a más cada día y esperemos que se mantenga en los próximos partidos y también nos podamos llevar las victorias y a sumar puntos importantes que nos ayuden a salir de abajo”, explica Señé.

Este sábado, el conjunto de la capital de la Plana visita al CD Leganés en Butarque, un rival que no se le da nada mal al futbolista de Sant Cugat del Vallés, que sabe qué es ganar a los madrileños en Segunda B, Segunda y en Primera División. Incluso en su primer encuentro ante los pepineros, con la elástica del Real Oviedo, vio puerta.

“Con el Oviedo tuve la suerte de marcarle al Leganés, es un rival al que me he enfrentado en todas las categorías, desde Segunda B a Primera División y les marqué. Recuerdo que venía de jugar poco, ese día fui titular, fue un buen gol y fui a celebrarlo con unos amigos de Oviedo, también para dedicárselo a ellos que me animaban constantemente”, recuerda.

En el partido de la primera vuelta, el Castellón se impuso al Leganés (2-0), pero ahora el conjunto madrileño ha cambiado y se espera a un rival difícil, ubicado nada menos que en la zona de promoción de ascenso (son cuartos). “Va a ser un partido distinto. El Leganés se encuentra en una posición bastante favorable en la clasificación y con el cambio de entrenador ha hecho un buen cambio en su juego y en la manera de afrontar los partidos como se está viendo. Será un partido muy complicado, pero nosotros iremos a seguir con nuestro trabajo, que está siendo bastante bueno y más cuando en los entrenamientos se ve a un equipo que quiere y es muy ambicioso, y esperemos que nos dé resultado el sábado”, detalló.