Kyrgios quiere pasarse a los E-games

El tenista australiano Nick Kyrgios está considerando dejar las pistas de tenis para convertirse en jugador profesional de deportes electrónicos en un futuro no muy lejano. Kyrgios, de 25 años y número 45 mundial, está considerando esta posibilidad en cuanto deje de jugar al tenis en el circuito, dentro de un par de años, según ha comentado.

"Me considero el mejor jugador del ATP Tour y creo que tengo el talento suficiente para cambiar mi vida profesional. Soy incluso más competitivo en consolas que en la pista. No puedo ser feliz si pierdo. Creo que cuando tenga 10 años de carrera tenística a mis espaldas (en el 2023), me detendré y me dedicaré a los videojuego" , ha dicho Kyrgios en una promoción en Australia de la nueva Play Station 5.