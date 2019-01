Luis García: "Me veía capacitado para revertir la situación"

El ya exentrenador del Villarreal CF Luis García Plaza se ha despedido este martes del club amarillo en una rueda de prensa celebrada en la Ciudad Deportiva de Miralcamp. A pesar de que el técnico creía que estaba "capacitado" para revertir la situación, ha sido cesado apenas mes y medio después de su llegada: "Es nuestra vida, nuestra profesión y hay que aceptarlo así. Nada más".

EL ANÁLISIS DE SU CORTA ETAPA

"De los seis partidos que hemos jugado solo estoy descontento con el último. Hemos contribuido a que el equipo se clasifique en Europa League pero nos ha faltado fortuna para tener unos puntitos más en la Liga. Salvo el del Valencia, en cualquiera de los otros cinco partidos de Liga podríamos haber ganado".

LOS MEJORES DESEOS PARA EL CLUB

"Creo que el equipo va a salir. Lo digo de corazón y el equipo está involucrado. Igual la persona que venga tiene esa pizca de fortuna que te hace ganar un partido igualado. Los jugadores estaban a nuestro lado y nos ha faltado un resultado en este tan corto espacio de tiempo".

SORPRESIVA DESTITUCIÓN

"Hemos entrenado esta mañana y yo no tenía ninguna noticia. Ha sido un entrenamiento espectacular. Estoy seguro que el equipo ganará el domingo. Me ha dado tiempo a despedirme de los jugadores. No comparto la decisión, pero la acepto. Me consideraba capacitado, vivo y con ganas. Creo que podía revertir la situación, pero también el que venga lo podrá revertir".

MOMENTO MUY COMPLICADO

"No es fácil. Y menos en un club que quiero mucho. Es la tercera destitución en mi carrera. Venir a este club era una de las cosa que más ilusión me hacía. No ha salido bien y ya está. Tampoco he tenido tiempo para que salga bien".

EL LEGADO EN APENAS MES Y MEDIO

"Al final en seis partidos se pueden cambiar pocas cosas, solo han sido cinco semanas de trabajo. Pero seguro que con el trabajo que se ha hecho se va a notar ese cambio. Es difícil de digerir porque estaba con fuerza y ganas y con sintonía con la gran mayoría del vestuario. El domingo estaré a las 12.00 viendo el partido".