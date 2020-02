Mikel Landa se estrena en Andalucía con el equipo Bahrein

Mikel Landa realiza este miércoles el estreno oficial de la temporada ciclista 2020 en la Vuelta a Andalucía. Y lo hace, además, como jefe de filas del equipo Bahrein, la escuadra árabe por la que ha fichado este año después de haber estado las dos últimas campañas como uno de los tres líderes del Movistar, junto a Alejandro Valverde y a Nairo Quintana, quien ha tenido un gran inicio de año con el conjunto francés del Arkéa al imponerse la semana pasada en el Tour de Provenza, después de un brillante triunfo en el Mont Ventoux.

El ciclista alavés, que cumplió 30 años en diciembre, afronta el 2020 con el objetivo de pelear por la clasificación general del Tour, por lo que a diferencia del 2019 no participará en el Giro, que acabó en cuarta posición. Si el estado de forma es óptimo al llegar a París, la Vuelta será el siguiente reto de Landa, prueba que no disputó con el Movistar ni en el 2018, a consecuencia de una caída sufrida en la Clásica de San Sebastián, ni el año pasado al no figurar en sus planes deportivos.

Landa sufrió un accidente el 1 de febrero después de ser atropellado mientras entrenaba por un coche cuyo conductor se dio a la fuga. Aunque ingresó en el hospital, no tuvo lesiones de gravedad. En su debut con su nueva escuadra estará acompañado por Pello Bilbao, otro de los fichajes ilustres del Bahrein-McLaren, nombre oficial del conjunto árabe.

Cinco etapas

La Vuelta a Andalucía, que finalizará el domingo después de disputar cinco etapas, cuenta con un interesante cartel de ciclistas. El dorsal número uno corresponde al corredor danés Jakob Fuglsang, vencedor del año pasado, al frente del Astana y que ha podido salir airoso de las acusaciones publicadas en su país que lo relacionaban con el especialista italiano Michele Ferrari, en su día uno de los principales asesores pseudodeportivos de Lance Armstrong.

El Movistar acude con Enric Mas, quien abandonó la Vuelta a Murcia acatarrado, y con Marc Soler como reclamos, mientras que el corredor catalán David de la Cruz liderará al conjunto de los Emiratos (UEA). La primera etapa de la Vuelta a Andalucía (Eurosport 2) finaliza en Alhaurín de la Torre (Málaga), el viernes se celebra la etapa reina que finaliza en Úbeda (Jaén) y el domingo la carrera con una contrarreloj de 13 kilómetros en Mijas (Málaga).