¿Qué quiere Emery para reforzar el Villarreal?

El Villarreal todavía no ha cerrado la posibilidad de lograr un nuevo refuerzo en el mercado de invierno, después de concretar la incorporación del lateral derecho Andrei Ratiu, que estaba cedido en el ADO La Haya de la liga holandesa. Vitolo está en la agenda, aunque se trata de una operación muy complicada, que tiene, entre otras, el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles.

El club volvió a apostar por su inagotable cantera y decidió recuperar a un futbolista de 22 años, con unas grandes cualidades y en el que se tienen depositadas grandes esperanzas cara al futuro. Pero Andrei podría no llegar solo puesto que el Villarreal sigue buscando un futbolista que refuerce el juego ofensivo en la banda derecha, tras la marcha de Take Kubo al Getafe y la mas que probable intervención quirúrgica de Chukwueze. Dos bajas sensibles que han debilitado esa demarcación, mas ante el apretado calendario en Liga, Copa y Europa League.

VITOLO YA ESTUVO EN LA AGENDA AMARILLA

Una de las opciones del Villarreal es el extremo del Atlético de Madrid Vitolo. Una operación difícil por su elevada nómina, pero se trata de un futbolista que ya tuvo Emery a sus órdenes en el Sevilla y que agrada al entrenador amarillo. Vitolo apenas está contando para Simeone y busca una salida. Su contrato concluye en junio de 2022.

Su nombre ya estuvo en la agenda del Villarreal hace año y medio, incluso el propio jugador veía con buenos ojos la posibilidad de vestirse de amarillo, pero en aquel entonces, el gran obstáculo fue el tema económico y también la negativa del Atlético de desprenderse de un jugador por el que había pagado 40 millones de traspaso al Sevilla.

QUIERE SALIR DEL ATLÉTICO

Vitolo no se siente a gusto con su situación en el Atlético de Madrid y quiere marcharse, aunque el hándicap son los alrededor de tres millones de euros netos que figuran en su contrato. Una operación complicada que solo podría llevarse a cabo por una cesión con una cláusula de compra no obligatoria. A favor cuenta la presencia de Emery y que ya Vitolo mostró su deseo de firmar por el Villarreal.

La inversión prevista por Montiel, que se ha ahorrado con la llegada de Andrei Ratiu, abre esa nueva posibilidad para reforzar la plantilla. Por ello analiza el mercado en busca de un extremo. Vitolo es una opción, muy difícil, pero no imposible. El plazo para inscribir jugadores finaliza mañana lunes a las 12 de la noche.