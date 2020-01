El Villarreal C salva un punto en la recta final

El Villarreal C no pudo pasar del empate ante el Recambios Colón. Pese a que los de Pere Martí dominaron durante todo el encuentro y pusieron todo el juego sobre el césped. El objetivo de llevarse los tres puntos se complicó para el segundo filial amarillo en una ocasión aislada del conjunto valenciano en la segunda mitad. No obstante, se salvaron los muebles gracias a un tanto de Arana a cuatro minutos del final.

Pese a que los primeros minutos del encuentro fueron igualados, poco a poco el Villarreal C fue haciéndose con la batuta del juego. Si bien es cierto que el Recambios Colón permitió el juego a los amarillos. Los discípulos de Pere Martí usaron su juego de toque y control para conseguir llegar en diversas ocasiones al área valenciana, pero no gozaron de la fortuna o acierto suficiente.

Dominio amarillo // Tras el descanso, todo continuó igual, quedándose el Recambios Colón atrás a la espera de algún contraataque, mientras que los locales siguieron siendo los que pusieron el juego sobre el terreno de juego del Mini Estadi.

El jarro de agua fría para los amarillos llegó en el minuto 60, cuando Nico consiguió colgar el balón al área y Víctor consiguió rematar de cabeza en el segundo palo, libre de marca, pillando desprevenida a la defensa amarilla, logró estrenar el marcador.

Tras el tanto, los valencianos se cerraron todavía más sobre su área, incluso llegando a perder tiempo deliberadamente, todo para llevarse los tres puntos. Mientras, por su parte, los amarillos seguían volcados al ataque.

El tanto del empate amarillo llegó en el minuto 86, con un disparo certero de Arana desde la frontal. El partido, con todo el tiempo perdido, llegó hasta casi los 98 minutos de juego.