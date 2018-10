El expresidente del Tribunal Supremo Pascual Sala niega que hubiera rebelión en la causa del 1-O

Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, ha considerado este martes, aniversario del encarcelamiento de los Jordis, que no existe delito de rebelión y ha puesto en duda el de sedición en el caso de los encausados por el referéndum del 1 de octubre. "Es muy difícil -por no decir imposible- que exista delito de rebelión y problemático -por no decir que no- que exista el de sedición", ha sentenciado en declaraciones a Rac-1.

El jurista ha apuntado que hay muchos penalistas, él entre ellos, que creen que "es difícil que pueda admitirse la existencia de un levantamiento público y violento en Catalunya como el que caracteriza la rebelión según el Código Penal".

"Y la secesión también es problemática. Pueden existir desórdenes, desobediencias a los tribunales", ha añadido Sala, que ha concluido que las cárceles "no ayudan a resolver el problema de Catalunya, que es fundamentalmente político". "La prisiones no ayudan a resolver los problemas políticos", ha añadido.