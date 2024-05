L’Alcora avança en sostenibilitat

Cada canvi, cada nou projecte, cada inici, suposen un temps d’adaptació i aprenentatge per aplicar les noves circumstàncies que ens trobem pel camí. Un temps en el qual intentem conéixer d’on ve eixa nova realitat, què suposa per a nosaltres i que podem fer per adaptar el nostre dia a dia i traure profit de la transformació. A l’Alcora, aquesta setmana, estem vivint eixa nova realitat. Un canvi (progressiu), un nou projecte i un inici. Des del dilluns, els veïns i veïnes del barri del camp de futbol estan sent els primers a aplicar el nou model de residus que s’està implementant de manera progressiva amb el sistema del porta a porta. I són els primers per un motiu evident, és un barri molt representatiu del conjunt del municipi, amb gent de diverses edats i amb diferents circumstàncies laborals i econòmiques, amb habitatges de tots tipus i amb diversos comerços.

Per aquest motiu, vull aprofitar aquestes línies per a mostrar-los a tots ells i elles el meu reconeixement i gratitud. Reconeixement, per un costat, pel seu esforç per adaptar a les seues vides aquest nou model que suposa un canvi en els horaris i en el mode de vida. I gratitud, immensa, per un altre costat, per la seua col·laboració i implicació. Heu sigut molts els que heu vingut a les sessions informatives que hem organitzat des de l’Ajuntament i també els que heu assistit a la recollida dels poals. Una elevada participació que ens ha permès repartir els poals del 90% dels habitatges del barri.

Soc molt conscient, som molt conscients tot l’equip de govern, que els canvis no són gens fàcils, sobretot, al principi és quan més costen. Hi ha molts dubtes, incerteses, per això volem que sapigueu que valorem especialment l’esforç que esteu realitzant. Després de tot aquest treball previ, estic convençut que posareu tot de la vostra part perquè aquest sistema funcione.

Vull fer una crida a la col·laboració

Així que, arribats a aquest punt, vull fer una crida a la col·laboració de tota la ciutadania per tal d’evitar que factors externs, aliens a la bona voluntat del veïnat, tiren per terra l’experiència. No demane altra cosa que civisme i responsabilitat col·lectiva. Ho he dit abans i ho he repetit en totes les sessions informatives. L’elecció d’aquest sistema de recollida no és per capritx ni per cap interés personal, sinó que considerem que és el millor per 3 raons: ambientals, legals i econòmiques.

És el millor model per a cuidar el nostre planeta i el llegat mediambiental que deixarem a les futures generacions. I és que s’ha demostrat que és el més eficient fins al moment quant a reciclatge: millora la separació i, per tant, redueix notablement la quantitat de residus que van a l’abocador.

És el millor model, a més, per a complir amb la normativa europea i assolir l’objectiu de reciclatge del 55% pera l’Alcora.

I l’altra raó important és que el porta a porta és també el millor model per a cuidar les butxaques de tots els veïns i veïnes. Com sabeu, a partir del proper 2025, per imperatiu legal, tots els ajuntaments estarem obligats a cobrar la taxa de fem, la qual variarà en funció del que reciclem. Així, la fórmula està clara: com més reciclem, menys pagarem.

Aquestes setmanes he sentit comentaris tipus jo preferisc pagar el que siga abans que canviar de model... Són opinions, però, a banda del tema ambiental, que ahí ens falta molta conscienciació encara, no totes les persones estan en les mateixes condicions econòmiques, i hem de tindre molt en compte que aixó és algo que ens afecta a tots i totes. Mireu, com sempre, vaig a ser molt clar. Davant la normativa i tot el que ens ve en un futur, ja molt proper, a tots els municipis (no és cosa només de l’Alcora), com a Ajuntament teníem dues opcions:

La fàcil i còmoda: no fer res i seguir com fins ara. Amb un percentatge de reciclatge molt baix, la qual cosa suposaria que els veïns haurien de pagar una taxa més elevada.

Oferir les ferramentes per a l’opció més valenta

I l’opció valenta i, sobretot, la més responsable: oferir a la ciutadania les ferramentes per a poder fer front a un canvi de model necessari per a aconseguir els objectius desitjats i exigits.em triat l’opció més valenta. També la que més treball i més maldecaps comporta. I la més impopular, en soc molt conscient. Per això ho anem a fer pas a pas. Volem anar de la mà de tots vosaltres: provarem, veurem les dificultats, corregirem errors, i entre tots i totes prendrem la decisió del model que volem per a les següents dècades. Només posant-ho en pràctica podrem saber si el sistema és viable o no. Si veiem que no ho és ho admetrem amb tota sinceritat. En tot cas, intentar-ho mai pot ser un fracàs. Està funcionant en moltes ciutats i en molts països, i estic convençut i confie que a l’Alcora no serà menys. Això, és cosa de totes i tots. Junts, sumem i avancem.

Alcalde de l'Alcora