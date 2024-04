Darrere de cada gos trobat al carrer hi ha una història. La majoria tenen o van tindre una família i el seu abandó és conseqüència directa de les decisions irresponsables de les persones. Els seus ulls, tristos i espantats, quan són rescatats, ho diuen tot. L’Alcora no abandona és el títol de la campanya de benestar animal que acabem de posar en marxa des de l’Ajuntament. És un bon eslògan i també a on volem arribar, però, malauradament, encara no és una realitat. En els últims tres anys (des de maig de 2021), hem rescatat en la nostra localitat més de 300 animals, gossos i gats, principalment.

Davant aquesta realitat inassumible, tant moralment com econòmicament, avalada per les dades, apel·lem a la humanitat, a la responsabilitat i a la consciència ciutadana per a frenar l’abandó animal. Les protectores i les cases d’acolliment estan realitzant una labor excepcional, però estan col·lapsades, no donen l’abast. Molts dels animals rescatats presenten signes de maltractament i alguns acaben morint, com és el cas recent de Balto, gos que forma part de la imatge de la campanya per tal de visibilitzar la crueltat que hi ha darrere de l’abandó.

Per a ningú és obligatori tindre un gos o un gat. Els qui decideixen obrir-los la seua llar, han de ser molt conscients que darrere hi ha una responsabilitat irrenunciable i per a tota la seua vida, que es tradueix en temps, dedicació, despeses, canvis de plans... La decisió ha d’estar, doncs, molt madurada i mai ha de ser un capritx ni un premi.

Infracció greu

A més d’apel·lar a la responsabilitat, amb aquesta campanya volem recordar també que l’abandó és una de les actuacions per les quals es pot sancionar després de l’entrada en vigor de la nova llei de protecció dels drets i el benestar dels animals. Segons la norma, abandonar a un o més animals protegits per aquesta llei es considera una infracció greu, amb multes que poden arribar fins als 50.000 euros. Avís a navegants: serem inflexibles en l’aplicació de la llei.

Potser som un país avançat en algunes coses, però com diu la famosa frase: «Un gos abandonat al carrer és el reflex del fracàs i immaduresa d’una societat». Espanya és un dels llocs d’Europa on es produeix més abandó animal, per la qual cosa, les campanyes de conscienciació i sensibilització continuen sent fonamentals per a previndre-ho. Tant de bo algun dia no ho siguen.

Afortunadament, les persones amants dels animals i les que conviuen amb ells de manera responsable i vetlant pel seu benestar són la majoria. Cada vegada són més els veïns i veïnes que denuncien i ens avisen quan presencien maltractament i abandó animal. Des d’ací, els done les gràcies. No cal dir que aquestes campanyes van dirigides al percentatge de la població que encara veuen el fet de tindre un animal com un joc i practiquen conductes incíviques.

Tinença responsable

El nostre Ajuntament està molt compromés i sensibilitzat amb la protecció dels animals i la seua tinença responsable i en això té molt a veure la sensibilitat i compromís de la regidora de Polítiques Inclusives, Igualtat i Benestar Animal, Tica Pons, qui ha fet un tomb de 180º a les polítiques en aquesta matèria.

És important recordar que l’Alcora ha sigut el primer municipi de la província, i un dels primers de la Comunitat Valenciana, a adjudicar a una associació protectora, Huellas Callejeras en aquest cas, el servei de recollida, trasllat, custòdia, manteniment i gestió de les adopcions d’animals de companyia abandonats, perduts o decomissats.

També hem rebut recentment una subvenció del Govern d’Espanya per tal de millorar i impulsar el control poblacional de colònies felines. De fet, és un dels pocs municipis (només 60 de tot el país) beneficiaris d’aquestes ajudes gràcies a complir amb els requisits exigits en matèria de protecció i benestar animal. Tenim la sort, a més, de comptar amb l’associació ADAA, que fa un treball encomiable de manera completament desinteressada.

Com deia abans, és impagable la labor de les protectores, de les voluntàries i voluntaris que dediquen hores i hores del seu temps a la cura dels animals, a donar-los l’amor i tot el que necessiten per tal d’intentar fer-los oblidar l’horror i les misèries que han patit.

Juntes i junts lluitem contra el maltractament i l’abandó animal. Tant de bo arribem a fer realitat el títol d’aquest article. En pròximes campanyes tractarem temes tan fonamentals com són la identificació i l’esterilització. I continuarem fomentant l’adopció i la tinença responsable. De fet, el proper mes de maig celebrarem una nova edició de la fira de l’adopció amb l’objectiu de donar visibilitat als gossos i gats i que puguen trobar una família i ser feliços per a la resta de les seues vides. No es mereixen altra cosa.

Alcalde de l'Alcora