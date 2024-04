Els xiquets, protagonistes a l’Alcora

La infància és una àrea transversal que a l’Alcora es contempla i es té molt present en la gran majoria d’àrees de gestió municipal: educació, parcs i jardins, cultura, polítiques inclusives i igualtat, esport, joventut, urbanisme, medi ambient, festes, etc. Ara compta, a més, amb una regidoria específica pròpia. Va ser un dels nostres compromisos electorals, un altre que podem dir que ja és una realitat. Vam pensar en crear aquesta àrea, entre altres motius, per a reforçar i ampliar el programa d’activitats que l’Ajuntament ofereix als xiquets i xiquetes, cosa que també estem complint ja gràcies a la gran faena que està realitzant la regidora d’Infància, Ana Huguet.

Precisament, aquesta setmana hem presentat l’agenda infantil del segon trimestre de l’any, que inclou música en directe, tallers, contacontes, espectacles i, com a plats forts, la tercera edició del festival Terrisserets, amb concerts, jocs i molt més, i la gran festa infantil Hola, estiu, amb la qual donarem la benvinguda a aquesta estació tan esperada pels xiquets i xiquetes.

Començarem aquest cap de setmana amb les activitats infantils del Comboia’t 2024, unes jornades que tenen com a objectiu principal promoure la llengua i la cultura valenciana: tallers i concerts de la mà del bluesman alcorí Miguel Ángel Gimeno Meter i un espectacle de titelles familiar.

En la confecció de la programació infantil és molt important també l’activitat que genera la biblioteca municipal, un espai actiu i dinàmic en el qual es promouen iniciatives molt variades i per a totes les edats. I com no, vull ressaltar el paper del Museu de Ceràmica, tot un referent en la coordinació i posada en marxa de projectes educatius innovadors, juntament amb els centres educatius, tasca per la qual ha rebut importants reconeixements.

L’Alcora és membre de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, i consegüentment, un altre dels nostres reptes és promoure una infància participativa, atorgant als xiquets i adolescents un paper actiu i creant oportunitats per a donar-los el seu lloc i que siguen i se senten partícips del seu poble. En aquest sentit, una de les iniciatives que hem posat en marxa recentment és L’alcalde a les aules, la qual m’ha portat a recórrer els quatre col·legis de l’Alcora per tal d’acostar la gestió municipal a les aules i contestar a les preguntes de l’alumnat. He acabat la primera fase d’aquesta enriquidora experiència amb la llibreta plena de notes, idees, suggeriments… i amb la satisfacció i el convenciment que ens espera un gran futur.

Segona fase

Elles i ells ens han acollit amb els braços oberts en els seus centres i de la mateixa manera els esperem en la que també és la seua casa. I és que la segona fase es durà a terme a l’Ajuntament, on els ensenyarem tots els departaments, els explicarem la labor que es realitza a la Casa de la Vila i celebrarem una mena de Ple infantil, en el qual podran expressar tot allò que consideren oportú.

Estem ja estudiant la realització de noves iniciatives amb la finalitat de fomentar la participació activa de la infància i l’adolescència perquè les seues veus i propostes siguen escoltades i tingudes en compte en la presa de decisions.

A més de garantir la diversió i l’aprenentatge, també perseguim inculcar valors positius a través de les activitats infantils, ja que considerem que és una forma entretinguda i efectiva de promoure l’empatia i el respecte, ensenyant-los a posar-se en el lloc dels altres i considerar les seues necessitats i sentiments. En la programació d’aquest trimestre, per exemple, s’inclouen activitats que aborden temàtiques com l’abandó animal i l’assetjament escolar. Així mateix, durem a terme iniciatives solidàries com és la VI Fira Solidària del Llibre, que se celebrarà el 27 d’abril a la plaça de l’Ajuntament.

Els xiquets són esponges que absorbeixen tot el que veuen i escolten, per això és molt important sembrar en ells llavors de respecte i solidaritat des d’una edat primerenca.

Ocasió especial

A més d’implicar-los en totes les dates assenyalades (Dia de la Dona, Dia de l’Orgull LGTBI, etc.), cada novembre celebrem el Dia Universal del Xiquet, en commemoració de l’aprovació de la Declaració dels Drets del Xiquet per l’Assemblea General de les Nacions Unides en 1959. És una ocasió especial per a recordar i promoure els seus drets, així com per a conscienciar i visibilitzar les situacions que enfronten a tot el món.

Els xiquets i xiquetes són el futur de la nostra societat, per això és fonamental que els brindem les condicions necessàries perquè puguen desenvolupar-se plenament, créixer en un ambient segur i rebre l’educació que mereixen. Cadascun des del nostre àmbit, hem de treballar junts per tal de construir un entorn on els menuts puguen créixer feliços, segurs i lliures de tota mena de violència i discriminació.