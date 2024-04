Unes festes memorables

Les celebracions de Setmana Santa-Pasqua són un bon motiu per a eixir i omplir els carrers de fervor, tradició, cultura i festa. Són també un important motor de desenvolupament econòmic i un pol d’atracció turística. Però, per damunt de tot, són emocions i moments únics que anem atresorant i que convertim en records per a sempre.

A l’Alcora són unes celebracions molt conegudes i reconegudes, però és que cada any van a més, tant en qualitat i emotivitat, com en participació, en projecció, etc.

Tenim actes declarats d’interés turístic, com són la Festa del Rotllo i la Rompida de la Hora, que també és BIC i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco. Enguany hem pogut viure’ls en tota la seua esplendor amb una resposta de públic multitudinària i amb una gran organització.

El passat divendres vam comptar amb unes trencadores de l’hora de luxe, la cantant Rozalén i Bea Romero, intèrpret de llengua de signes. Si com a professionals són enormes, com a persones encara ho són més. Sembla un tòpic, en soc conscient, però és la realitat, no ens van poder deixar millor sabor de boca, la veritat. El pròxim 6 de juliol tindrem el plaer de tornar a coincidir amb elles ací a l’Alcora en el concert que oferiran a la Ciutat Esportiva.

Que les coses isquen bé no és fruit de la casualitat, és moltíssim el treball que hi ha darrere perquè tots puguem gaudir i que el nom del nostre poble lluïsca en primera plana dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials, omplint-nos d’orgull, eixe orgull alcorí que tant ens agrada retraure.

I com és de ben parit ser agraït, vull destacar la labor de la Germandat del Crist del Calvari, de l’associació l’Alcora Tambor, organitzadores de la Rompida, i del regidor de Cultura, Carlos Esteban, qui també ha aconseguit que hàgem pogut gaudir perfectament d’un Dia del Rotllo més segur i inclusiu.

Un treball conjunt amb els centres educatius i FAMES-Famílies Especials, beneficiària, a més, de la recaptació solidària de la Rompida de la Hora. Tota ajuda és poca per a donar suport a la gran feina que realitza aquesta associació per la inclusió real de persones amb diversitat funcional.

Esforç de les quatre confraries

També vull posar en valor el treball de les 4 confraries de l’Alcora: Verge dels Dolors, Jesús Natzaré, Sant Sepulcre i Crist del Calvari, gràcies al qual hem pogut gaudir d’unes espectaculars processons, carregades d’emotivitat. Actes que en els últims anys estan adquirint una dimensió realment notable. Un treball col·laboratiu que mereix matrícula d’honor.em viscut molt, però el millor és que encara ens queda molt per davant. Demà es posarà en marxa la Pasqua Taurina i el Mesó Gastronòmic. Ens esperen tres dies intensos replets d’actes taurins, gastronomia, tardeos, actuacions musicals, activitats infantils…

Segur que ix tot molt bé, i és que tenim com a garantia l’esforç i bon fer de la regidora de Festes, Vanessa Periz, de l’associació d’hostaleria de l’Alcora, Hosturialc, i de les comissions de festes i bous.

Així que us esperem a totes i tots per tal de compartir un cap de setmana intens a l’Alcora i també en harmonia i lliure de qualsevol agressió o discriminació.

I tancarem les celebracions amb un dels dies més tradicionals, el de Sant Vicent, amb l’antiquíssima romeria a l’ermita. També gaudirem del concert de la banda i, per descomptat, de la mocadorà, un costum recuperat pels barris de l’Alcora amb Enrique Salvador al capdavant, igual que l’entrega de la clau de les festes dels barris, que, per cert, comencen ara amb les del barri de la Sang. L’Alcora non stop o com ens agrada més, l’Alcora Viva.

No vull acabar sense donar les gràcies també a l’Agrupació Musical l’Alcalatén, a la Rondalla l’Alcalatén, a la Colla Gegantera de l’Alcora, a la Colla de Dolçainers i Tabaleters, al grup de ball la Font d’Aixart… i a totes les persones i associacions locals que fan grans les nostres celebracions. Juntes i junts, fem poble!

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE en la província de Castelló