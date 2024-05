Yo también me quedo

El pasado lunes, Sánchez anunció que va a continuar al frente del Gobierno. ¡Menuda sorpresa! Ya he perdido la cuenta de cuántos trucos de magia y efectos especiales ha ido haciendo a lo largo de su trayectoria política. Llegó al poder mediante una moción de censura para convocar elecciones inmediatamente y no lo hizo. Presentó su candidatura detrás de una gran bandera española para terminar concediendo los indultos que dijo que jamás concedería. Dijo que era un hombre profundamente enamorado y ahora ya sabemos bien de qué, y ha pulsado siempre el botón electoral con la calculadora en la mano. Ya saben ustedes que nuestro presidente nunca miente, solo cambia de opinión.

¿Qué decisión ha tomado el presidente del Gobierno? Ha decidido que no ha decidido nada. Fue a despachar con el Rey de España para no despachar nada y dice que quiere cambiarlo todo para que nada cambie. Si quiere de verdad liderar la regeneración democrática puede pasarse por Burriana para decidir algo sobre los socialistas imputados de nuestro Ayuntamiento.

He de decirle señor Sánchez, que cómo habrá escuchado mucho durante estos días, merece la pena. Merece la pena trabajar por una justicia independiente reforzando la separación de poderes. Y sí, merece la pena trabajar por una prensa libre que no sufra las presiones del discurso caduco de Moncloa: estás conmigo o estás contra mí.

Merece la pena seguir, para que ciudades como Burriana, reciban por parte del Gobierno de España, las inversiones necesarias para proteger su costa. Merece la pena continuar para frenar los recortes en las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de nuestra provincia que ponen en riesgo nuestra seguridad. Merece la pena trabajar por un servicio de Cercanías digno que deje de acumular retrasos. Merece la pena seguir reclamando las ayudas al sector cerámico. Merece la pena combatir la subida de los precios desde que usted gobierna y que hace que a muchos burrianenses les cueste llegar a fin de mes.

En confianza, he de decirle que yo también he tomado una decisión, pero les voy a ahorrar a mis ciudadanos cinco días de reflexión. Yo también me quedo. No tengo ninguna duda, que trabajar por Burriana, merece la pena.