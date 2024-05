Des de diumenge no em trec del cap la tonada de la cançó de Renaixem, la de la campanya d’abonaments del Castelló. Si ja em semblava bona quan la van traure, en aquest moment que ja som de segona divisió em sembla encertadíssima.

«Renaixem de creure en nosaltres», això diuen els versos de la cançó, i si alguna cosa té l’afició del nostre club és això, fe, tenim fe i creiem en els nostres colors, en ser albinegres, en allò que representa i és el nostre club, les seues grades i la seua afició, allò que es transmet de generació en generació.

Aquesta és una setmana de somriures, de creure que el nostre equip tornarà allà on ha d’estar, que fa sols set anys, el debat era que decidia l’administrador concursal, i ara ens sentim segurs, sabedors de que tenim un projecte sòlid, de record, perquè la temporada no s’ha acabat i el Castelló encara ha de batre records en aquest ascens.

Amb el màxim consens

Ara l’ajuntament hem de respondre, i així ho vam acordar tots els grups. Amb una cessió a llarg termini, que pel que representa el club i pel patrimoni de la ciutat ha de tenir el màxim consens polític, i el temps corre, perquè a segona hem de pujar ja, i la corporació municipal encara no ens hem reunit. Compromís tenim clar que serem lleials, però també tenim clar que en Castàlia ha d’haver espai per l’afició i que el nostre camp ha de ser un espai lliure de racisme, de violència, lgtbifòbia i un lloc on les nostres senyes d’identitat siguen objecte d’especial respectei protecció.

Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló