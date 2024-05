Quan el regidor de mobilitat, Cristian Ramírez, va comparéixer en febrer, li vaig dir que havia de dimitir, la primera per ell i la gent que l’estimava, i per la ciutat de Castelló. El poble de Castelló no mereix eixir en la televisió, perquè el regidor de mobilitat del Partit Popular és segurament el màxim infractor de la zona blava de Castelló.

En la compareixença Ramírez va demanar disculpes, sí, però no va donar explicacions de per què, sent el màxim responsable de l’ordenança de la zona blava per delegació de Begoña Carrasco, i conscients que no pagar, primer la zona blava i després la cancel•lació de la sanció, l’anava a suposar una multa molt major des de l’Ajuntament, va decidir incomplir de forma contínua les obligacions que tenim la resta del veïnat.

Davant d’açò, cal que tinguem accés a les sancions de l’hora, i també als pagaments, així com als expedients de les multes, per poder aclarir si el senyor Ramírez volia aprofitar-se del seu càrrec per no pagar les multes i estafar a tot el poble de Castelló, o si, per contra, i tal com afirma el PP, sols ha comés 167 errors.

Siga com siga, que des de febrer el PP no ens facilite la informació sol•licitada, no responguen a les preguntes del ple i que Carrasco haja tancat a cal i cantó qualsevol possibilitat d’accedir a la informació, no ens deixa altra que demanar una comissió d’investigació. Ara caldrà veure si les coses estan clares o si la dreta continua amagant la informació.

