«Gorgui merece tener papeles; se jugó la vida por un desconocido»

Qué si merece tener papeles? Pues claro que sí. Se jugó la vida por un desconocido. Yo le daría hasta mi casa si no estuviera destrozada por el fuego». Álex, el vecino de Dénia al que Gorgui Lamine Sow salvó la vida, se unió ayer al clamor para regularizar a este inmigrante senegalés de 20 años que vive con novia y su niña de 7 meses en Gandia y que se gana la vida vendiendo artesanía por las calles de Dénia. «No tengo papeles y no me pueden contratar. Me tengo que dedicar a la venta ambulante», advirtió Gorgui, quien llegó a España desde Argentina en agosto del 2017.

El Ayuntamiento de Dénia ya ha movido ficha para que este inmigrante senegalés, que el viernes salvó a Álex enfermo y que no puede caminar, del fuego que devoraba su vivienda, tenga permiso de residencia. El concejal de Seguridad,?Javier Scotto, que es abogado, se afanó en preparar el escrito y en presentarlo ante la subdelegación del Gobierno en Alicante. Relata «la labor extraordinaria de Gorgui en el rescate» y pide que «se estudie su regularización fundamentada en causa excepcional de colaboración policial y de interés público». También lo piden las oenegés.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en València indicaron que van a analizar su situación y mirar si concurren las «circunstancias excepcionales» del artículo 127 de la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esas circunstancias son «colaboración con autoridades públicas, razones de seguridad nacional o interés público».