Un impuls per a recolzar les iniciatives sostenibles

Bankia i Fundació Caixa Castelló llancen la primera Convocatòria de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible, amb l’objectiu de recolzar amb 20.000 euros projectes mediambientals compromesos amb el desenvolupament sostenible i la conservació de la naturalesa a la província.

La convocatòria, que està oberta des de l’1 de setembre fins al 21 d’aquest mes, va dirigida a projectes que fomenten la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, marins i d’aigua dolça; que ajuden a reduir i reciclar residus, especialment els plàstics; i que fomenten la innovació tecnològica encaminada a reduir o evitar el mal ambiental. Entre altres aspectes, es valorarà positivament l’impacte en la reducció de petjada de carboni.

Les ajudes seran destinades a entitats privades no lucratives, els estatuts de les quals recullen fins de protecció de la natura i el medi ambient a la província de Castelló. Les sol·licituds podran presentar-se de manera on line a través de la webs de Bankia En Acción i Fundació Caixa Castelló.

Els projectes seran valorats per un jurat compost per representants de la Fundació, de Bankia i d’una assessoria tècnica especialitzada, i la resolució es donarà a conéixer al novembre.

El director corporatiu de la Territorial de Bankia a València i Castelló, Jaime Casas, ha destacat que « en l’actual crisi provocada pel covid-19 és necessari replantejar-nos el nostre futur com a societat i això no ho podem plantejar sense una perspectiva verda». El president de Fundació Caixa Castelló, Juan Antonio Llopis, ha assenyalat que « el medi ambient ha sigut sempre una de les inquietuds socials de la Fundació Caixa Castelló. Per a això, a més de gestionar espais d’alt valor ecològic, continuarem executant projectes d’educació ambiental, formació i informació mitjançant cursos i cicles amb l’objectiu de desenvolupar iniciatives sostenibles». H