Roig: "Si no llega Ontiveros, con lo que tenemos estamos bien"

La plantilla, cuerpo técnico y representantes de la directiva del Villarreal CF han realizado la tradicional visita a los patronos de la ciudad de Vila-real. La expedición ha visitado en primera instancia el ermitorio de la Mare de Déu de Gràcia y, posteriormente, la Basílica de Sant Pasqual.

En la imagen inferior vemos a Roig con el alcalde José Benlloch:

Ha sido en la ermita donde el presidente del club, Fernando Roig, ha analizado la actualidad deportiva que pasa por la llegada de Ontiveros, actualmente jugador del Málaga y pretendido por el Villarreal: "Si llega sería la última incorporación. Si no viene, estamos bien con lo que tenemos porque ya hay una buena plantilla y un buen equipo".

Fernando Roig ha asegurado que el Villarreal "está preparado ya para competir" y sobre el fichaje del joven centrocampista ha añadido lo siguiente: "No he visto operaciones que se dilaten tanto. No conozco al detalle las circunstancias, pero el responsable del Málaga tendrá sus motivos". El dirigente ha apostillado sobre Ontiveros que "si llega, bien, y si no, también". Ha concluido por último el presidente asegurando que el Villarreal "ha cambiado casi toda la defensa" y que la temporada 19/20 arranca "con mucha ilusión, pero habrá que demostrarlo en el campo".

A continuación vemos el vídeo completo con las citadas declaraciones: