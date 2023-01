Los Globos de Oro 2023 celebraron este martes una muy esperada ceremonia en la que la serie ‘House of the Dragon’ salió elegida como la Mejor serie dramática de unos premios que son considerados la antesala de los Oscars. Sin embargo, la exitosa precuela de 'Game of Thrones' no fue la que acaparó todos los focos, pues la comedia ‘Abbott elementary’ salió como la gran triunfadora al alzarse con tres estatuillas.

La sitcom estadounidense llegaba a la 80 ceremonia de los galardones, que tuvo lugar en el lujoso hotel Hilton de Bevery Hills (California), con cinco nominaciones de las que logró materializar tres. La serie de ABC fue elegida mejor comedia y también se llevó los premios a Mejor actriz de comedia para Quinta Brunson y Mejor actor de reparto para Tyler James Williams. Hollywood redime a los Globos de Oro, que coronan a Spielberg y McDonagh ‘Abbout elementary’ se impuso a una gran competencia por el premio a la Mejor serie de comedia o musical, en la que ‘The Bear’, ‘Hacks’, ‘Solo asesinatos en el edificio’ y ‘Miércoles’ se quedaron a las puertas del galardón dorado. Pero, dicho premio fue solo el broche final a una noche mágica para ‘Abbout elemntary’. Antes ya había conseguido dos Globos de Oro de la mano de Quintana Brunson y Tyler James. La actriz de Filadelfia fue la sorpresa al superar a grandes iconos como Jenna Ortega (‘Miércoles’) y Selena Gómez (‘Solo asesinatos en el edificio’). También se quedaron sin premio en la categoría Jean Smart (‘Hacks’) y Kaley Cuoco (‘The Flight Attendant’). En el apartado masculino, Tyler James conquistó el galardón a Mejor actor de reparto, superando a John Lithgow (‘The Old Man’), Jonathan Pryce (‘The Crown’), John Turturro (‘Severance’) y Henry Winkler (‘Barry’) Profesores como protagonistas La serie ‘Abbout elementary’ es una comedia que nos acerca el día a día de un grupo de profesores llenos de vocación, con una directora sorda. Los protagonistas tratan de apañárselas con el sistema educativo público de Filadelfia y a pesar de todos los obstáculos y trabas que se les ponen por delante, no tiran la toalla a la hora de intentar que sus alumnos logren el éxito en la vida. Aunque a estos increíbles esclavos del sistema público les paguen poco y algunas cosas les vengan grandes, aman su trabajo, y continúan su lucha. Otros premios de televisión en los Globos de Oro Lista de los ganadores de los Globos de Oro 2023: Todas las categorías premiadas En drama, como ya hemos avanzado, la sorpresa la dio 'House of the Dragon', la precuela de 'Juego de tronos' de HBO que se impuso como mejor serie a otras favoritas como 'Better Call Saul', 'The Crown' o 'Separación'. En el apartado interpretativo, la actriz y cantante estadounidense Zendaya consiguió su primer Globo de Oro por su papel en la segunda temporada de 'Euphoria', serie con la que acumula también dos Emmy. Kevin Costner por el western 'Yellowstone' se llevó el premio al mejor actor en una serie dramática, mientras que Jeremy Allen White, protagonista de 'The Bear', hizo lo propio en comedia. El Globo de Oro a la mejor miniserie fue para la segunda entrega de 'The White Lotus', Amanda Seyfried con 'The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes' fue premiada como mejor actriz en miniserie y Evan Peters con la truculenta 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer' se llevó el premio a mejor actor en una miniserie. Otros premiados fueron Julia Garner, ganadora del Globo de Oro a la mejor actriz de reparto en una serie por 'Ozark', Jennifer Coolidge, mejor actriz de reparto en una miniserie por 'The White Lotus', y Paul Walter Hauser, mejor actor de reparto en una miniserie por 'Encerrado por el diablo'.