Castellón es conocida en medio mundo (y quien no lo conozca, él se lo pierde), por sus 139 kilómetros de playa, por contar con algunos de los pueblos más bonitos de España y por un sinfín de atractivos entre los que no falta su gastronomía. Son múltiples los restaurantes de primera categoría están avalados por las prestigiosas guías Michelin o Repsol, entre otros reconocimientos, pero en esta ocasión queremos que nos digáis cuál es el mejor bar para almorzar en la provincia.

A continuación los lectores podrán votar por el mejor bar de almuerzos de la provincia de Castellón. Para hacerlo solo tienen que introducir en primer lugar el nombre del bar o restaurante, junto con la localidad en la que está situado (imprescindible para que el voto sea contabilizado). Una vez recopilemos todas las opiniones serán publicadas y se realizarán reportajes a los bares ganadores para que nos cuenten su historia de éxito:

No es necesario emitir más de un voto, pues en esta ocasión solo vamos a recopilar los bares preferidos por los castellonenses para posteriormente realizar diferentes encuestas con los establecimientos elegidos como se ha realizado ya en el caso de las mejores patatas bravas de Castellón, o dónde degustar la mejor paella de la provincia.

Imprescindible en un buen almuerzo

Cada cual tendrá su opinión sobre lo que es imprescindible o no para disfrutar del mejor ‘esmorzaret’. Esta bendita tradición culinaria de nuestra tierra, encuadrada en la franja horaria que comprende el desayuno y la comida -comida por cierto que en el caso de los almuerzos más copiosos se puede perdonar perfectamente-, cuenta con una serie de preceptos no imprescindibles, pero sí recomendables en Castellón. Hablamos de ‘les olives trencades’, el ‘cacau de collaret’, variedad de tapas, el generoso bocadillo y, cómo no, el carajillo cremaet como colofón.

Desde Morella a Segorbe, desde Vinaròs a Almenara… somos conscientes de que son numerosos los bares que preparan unos almuerzos que no dejarían indiferente al comensal más exigente. Os pedimos que apoyéis a estos establecimientos seleccionándolos para posteriormente dar a conocer sus bondades gastronómicas. La cuenta atrás para conocer el mejor ‘esmorzaret’ de Castellón ya ha comenzado.