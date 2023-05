Si hablamos de paellas en redes sociales, la cuenta con más seguidores es sin duda @arrocesconestilo. La gestiona el matrimonio formado por Isa y Raúl, que mientras duró la pandemia se lanzaron a publicar los diferentes arroces que preparaban en su domicilio de Castelló. La repercusión que han tenido es innegable, contando con más de 450.000 seguidores en Instagram y casi 120.000 en TikTok: “Empezamos en 2020 con el confinamiento, pero no me hubiera imaginado en la vida estar donde estamos”. La difusión que están teniendo sus vídeos les han permitido incluso publicar un libro de recetas que saldrá próximamente a la venta, así como realizar colaboraciones con importantes marcas. De hecho, Isa, que comenzó su carrera profesional como cocinera, en la actualidad se dedica a gestionar esta cuenta y la suya personal, @isaconestilo.

Isa es de Almassora y Raúl, de Córdoba, pero viven en Castelló, donde han situado su centro de operaciones en la elaboración de arroces con estilo. Como no podía ser de otra forma atendiendo a sus orígenes y a su residencia, cuando se le pregunta a Isa por su arroz favorito contesta lo siguiente: “Para mí el mejor es la paella valenciana, pero como la preparamos en Castellón, con alcachofa, pimiento y costilla de cerdo. Esa es ‘top’, y también me gusta mucho la del ‘senyoret’”. Su pareja, eso sí, tiene gustos diferentes: “A él le gustan más los melosos, que la verdad que tienen más tirón en redes porque son más fáciles de cocinar porque es más fácil encontrar el punto del arroz. Además no todo el mundo tiene una bombona de butano y un rosco en casa, y la paella en vitrocerámica no sabe igual”.

Es curioso que una de las dos patas de @arrocesconestilo, Raúl, antes de lanzar esta cuenta “era anti redes sociales. No quería ni salir en mi cuenta personal”. Por si fuera poco, tampoco era habitual de la cocina: “Ha ido aficionándose y ahora hasta mi madre me dice que no se acordará de hacer paella porque siempre la hacemos nosotros”.

Cuestionada por el motivo de crear una cuenta de arroces y no de otras recetas, Isa contesta lo siguiente: “La paella es mucho más que una simple comida. Significa juntarte con amigos, familia, la sobremesa, el ‘comboi’…”. Le preguntamos también por el secreto de un buen arroz, contesta esto: “La clave está en un buen sofrito, no hay que tener prisa para cocinar”. Y en cuanto al precio, ambos apuestan por preparaciones aptas para todos los bolsillos, con ingredientes al alcance de cualquier usuario: “Hicimos un arroz de coliflor y pollo que la ración salía por 1,5 euros”.

En @arrocesconestilo también les gusta innovar con esta receta tan tradicional. Una de sus últimas creaciones incluye una salsa putanesca compuesta por ingredientes como anchoas, guindilla, aceitunas negras o alcaparras. “También nos premiaron por uno que llevaba presa ibérica, torreznos y pimientos del padrón. Era seco y estaba buenísimo”, confirma Isa, que concluye aseverando que en su casa sus dos hijos aún no se han cansado de este popular cereal: “Llegamos a preparar hasta tres arroces a la semana, pero no se tira nada. Lo que no nos comemos nosotros sale en tuppers”.