Ya se acaba enero y Sant Antoni todavía sigue celebrándose en algunos pueblos, pero dando paso a una fiesta mucho más pagana como Carnaval, que llega con sus disfraces, sus desfiles y su desenfreno. Sí, esa época del año donde la gente se disfraza de cualquier cosa menos de adulto responsable.

El frío y el mal tiempo ya han pasado, dejando un clima más propio de la primavera que de invierno, ideal para disfrutar del fin de semana.

Castelló da inicio a la temporada de festivales con Meem, un nuevo evento de música electrónica que tendrá lugar este sábado 27, en el parque Rafalafena. Con reconocidos artistas como Mëstiza y Briz, el festival promete una experiencia exclusiva con un aforo máximo de 800 personas. Un evento que sitúa a Castelló en el mapa de la música electrónica mundial. Y ojo el domingo que se disputa la Media Maratón de Castelló 2024 y estará complicado el tráfico por la mañana en la capital.

Betxí a ritmo de Pop

La primera propuesta es el Sant Antoni Pop Festival en Betxí, que llega a su 17ª edición. El festival ha crecido en todos los sentidos y su cartel es casi internacional a excepción de los coruñeses Fogbound. Además, contará con la presencia de Barrence Whitfield & The Savages, The Woggles, The Schizophonics y The Wildebeests. Se divide en tres sesiones: mañana, tarde y noche, este año como novedad se celebrará todo en la Sala 1964.

Mascarada por Zeus

En Vinaròs comienzan las actividades de cara a Carnaval, considerada Fiesta de Interés Turístico Autonómico, bajo la temática «Los Dioses del Olimpo». Lo "gordo" empieza la próxima semana así que hay tiempo para preparar el disfraz de Hades, de Afrodita o Poseidón con su tridente...

Degustar Benicarló

La XXXI Fiesta de la Alcachofa presenta cambios significativos después de más de 30 años. La demostración gastronómica se transformará en un Mercado Gastronómico que durará todo el fin de semana, mientras que la Torrada Popular se trasladará al último sábado de febrero. Estas modificaciones buscan mejorar la experiencia turística y gastronómica, respondiendo a la demanda de una experiencia más duradera y satisfactoria.

Para los seguidores de los bous al carrer:

Segorbe VIERNES 26 24:00 h. Toro embolado Ramón Benet. SÁBADO 27 14:00 h. Entrada Ramón Benet.

16:30 h. Vacas Ramón Benet

23:30 h. Toro embolado Ramón Benet. DOMINGO 28 14:00 h. Entrada Ramón Benet.

17:30 h. Vacas Ramón Benet. Soneja VIERNES 26 24:00 h. Vacas y toro embolado El Cid. SÁBADO 27 14:00 h. Entrada El Cid.

17:00 h. Vacas Hnos. Monferrer.

23:00h. Toro embolado Monferrer.

Si lo tuyo es el balompié, estos son los horarios del fin de semana en el fútbol de la provincia de Castellón:

Una escapada a Benicarló

Ya que nos acercamos a la Festa de la Carxofa, aprovechamos y podemos disfrutar de una experiencia fascinante que combina historia, arquitectura y naturaleza. Un paseo urbano revela joyas como el Museo de la Ciudad en el antiguo Convento de San Francisco, la Casa del Marqués de Benicarló y la Casa Bosch. Explora las calles Mayor y Sant Joan, y visita la Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol del siglo XVIII.

La gastronomía benicarlanda destaca por sus productos locales, desde la "olla barrejada" hasta variadas preparaciones de arroces. Las Jornadas Gastronómicas de la Alcachofa son un festín con deliciosos platos de este producto de Denominación de Origen. En los restaurantes del puerto, el "suquet de peix" con variados pescados es una opción destacada, junto con langostinos, calamares y otros productos marinos frescos. Las carnes del interior, como el cabrito al horno o el conejo al Maestrat, son también apreciadas. Como postre, los "pastissets de cabell d'àngel" y otras especialidades locales cierran una experiencia culinaria variada y deliciosa. ¡Descúbrelo todo en Benicarló!

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!