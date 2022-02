Sergio no ha pasado precisamente desapercibido en el programa ‘First Dates’. El joven pretendiente intentó conquistar a Alicia con unas artes poco ortodoxas en las que sobresalió un eructo y unas sentencias no menos llamativas: “Me lo voy a beber todo, hasta el agua de los floreros”.

El protagonista aprovechó su aparición pública en el programa de Cuatro para pedir perdón a su madre: “Que en paz descanse, me iba los viernes de fiesta y volvía los lunes”. Con una llamativa cazadora no ocultó Sergio sus andanzas en la ruta del Bakalao: “Saco mi coche, y como es un deportivo, las mujeres me tiran las bragas al parabrisas, pero eso no me gusta. Ellas se sorprenden porque tengo un piso, un Lamborghini y una moto... un alto nivel de vida”.

Ante una Alicia que no daba crédito a lo que oía, Sergio siguió con su alegato de la siguiente manera: "La vida me va bastante bien, no me falta de nada. No obstante, quiero encontrar a una mujer que no esté conmigo por el interés". Mientras tanto, eso sí, presumía de una prenda única que Dolce & Gabbana ha diseñado para él: “Como esta no va a haber todo, exclusivo y único en mi especie”.