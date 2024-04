Joves vs gent gran: Trencant les fronteres intergeneracionals en Vila-real

El grup de Corresponsals Juvenils de Vila-real ha impulsat una iniciativa d’oci intergeneracional. Des del passat 12 d’abril, el grup de Corresponsals Juvenils acudeix cada divendres a la residència de majors Verge de Gràcia per a dur a terme diverses activitats amb els majors que allà resideixen, tals com ballar, jugar al bingo, cantar o fer tallers de manualitats. Aquesta iniciativa ha sigut batejada com a Happy Yayos i els encarregats de dur-la a terme són adolescents voluntaris dels diferents centres educatius de la localitat.

La proposta va nàixer l’últim Nadal, quan el grup de joves va visitar la residència per a cantar nadales, una experiència que van gaudir amb una intensitat especial. Des d’aquell dia, va sorgir en aquest col·lectiu juvenil la motivació de tornar amb la gent gran per seguir compartint moments amb les ells, de viure espais d’alegria i de l’instant únic que suposa l’intercanvi intergeneracional.

Fins divendres

Aquestes activitats es faran fins al pròxim divendres, 3 de maig i tota persona jove que vulga participar encara és a temps, ja que formar part de la iniciativa està obert a qualsevol persona interessada.

Ballar és una de les activitats en les quals s'ensenyen mútuament joves i majors. / MEDITERRÁNEO

El regidor de Joventut, Javier López, ha explicat que l’objectiu del projecte «no és nomé fomentar la unió, diversió i aprenentatge mutu, sinó que també puga sorgir un grup sòlid de voluntaris i amics que vulguen mantindre aquestes activitats en un futur».

Experiència enriquidora

El regidor López ha agraït la implicació d’aquests joves i ha ressaltat l’experiència enriquidora que suposa aquest contacte intergeneracional, tant per als majors, que gaudeixen de la companyia dels joves, com per als voluntaris, que aprenen de l’experiència dels majors. L’edil assenyala que qui estiga interessat a participar en el programa, pot contactar amb els Corresponsals Juvenils del seu centre educatiu i apuntar-se.

La diversió està garantida amb les activitats que es duen a terme. / MEDITERRÁNEO

Aquest programa va nàixer per a descentralitzar la informació i facilitar a la població juvenil l’accés directe a les actuacions en el municipi en aquelles àrees que puguen ser del seu interés.

Hi poden participar persones de 14 a 20 anys, que siguen dinàmiques, proactives, que estiguen interessades a facilitar la informació a altres joves (beques, activitats, recursos, ajudes...) i que, alhora, siguen portaveu de la resta de joves per a comunicar a la Regidoria de Joventut les seues inquietuds, per tal de fomentar la participació juvenil en la gestió municipal.