Viva la Vida, el programa del corazón de Telecinco, centró su atención un fin de semana más en la controversia en torno a la figura de Ortega Cano. Tanto fue así, que el propio torero llamó al espacio, en el que se enfrentó a la presentadora Emma García.

Antes, el hermano de José Ortega Cano, Paco, ya se había encarado con un reportero del mismo programa, que le había preguntado por la entrevista que había concedido la mujer de Ortega Cano, Ana María Aldón, en la que apuntaba a un intento de suicidio de la propia Aldón: "¡cómo me repitas eso te voy a dar una hostia que te vas a cagar!". El hermano del torero prosiguió con su alegato de la siguiente manera: "¡qué te vayas a tomar por culo, que cojo esta barra y te pego en la cabeza!". Amenazas que en plató se recibieron con sorpresa, ya que nunca antes se había visto esta violencia en el hermano de José Ortega Cano.

Creo que a Paco Ortega Cano no le ha gustado nada la entrevista a Ana María en Lecturas. No sé, tengo este pálpito. pic.twitter.com/2Vf1W825OO — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) 2 de abril de 2022

Cansado de ver cómo su nombre salía a la palestra una y otra vez, José Ortega Cano entró en directo en Viva la Vida, y no se mordió la lengua. "Yo estoy muy tocado, muy afectado. Intento ser fuerte", empezaba explicando el torero. "Llega un momento que ya no tengo fuerzas para luchar ante tanta historia. Lo único que he hecho en la vida es portarme bien con todos mis amigos, pero parece que no es así. Cuando no es una cosa es otra", contaba el diestro.

Emma le hacía la pregunta del millón: "En este momento solo hay una pregunta, ¿estás con Ana María o con tu familia?". Ortega Cano respondía: "Cuando digo una cosa va al cielo. Cuando inicié mi relación de pareja con Ana María, sabía que iba a ser para siempre. Nunca he tenido ninguna duda, nunca he pensado que nuestro hijo era de otra persona".

Emma volvía a insistirle si estaba al lado de su mujer. Al fin, José Ortega decía lo que todos queríamos escuchar: "Yo estoy posicionado a su lado. Eso está más que claro. Es una mujer que tiene unos valores importantes. La quiero muchísimo".

Saltaron chispas entre la presentadora y el torero cuando este reprochó a Emma García la actitud de la cadena: "Parece ser que a Telecinco le gusta mucho crear polémica, deberíais dejarme un poco tranquilo porque a mí me gusta el buen rollo y la armonía, pero también me puedo cansar y no quiero llegar a ese extremo".

"Yo te entiendo, Ortega, pero este tema no lo ha sacado Telecinco, en esta historia tú eres la víctima, pero en esta historia quien ha hablado es tu mujer, ahora tu sobrino y el otro día tu hermana Conchi", tuvo que intervenir Emma.