Continúa la polémica entre Patricia Conde y 'Masterchef Celebrity' tras la final celebrada la semana pasada. Bosch, marca de electrodomésticos patrocinador del talent culinario de TVE, ha desmentido la versión de Samantha Vallejo-Nágera sobre el incidente que tuvo la actriz y presentadora con su horno en la primera prueba de la final.

“Como en el programa no se ve cómo se enciende o se apaga el horno, no podemos saber qué ha pasado. Sí podemos asegurar que el display de nuestros hornos está pensado para usarlo con un solo dedo, no con la pierna”, afirmó la empresa en un tuit publicado en respuesta a una usuaria crítica con este momento.

Hola, entendemos tu preocupación. Como en el programa no se ve cómo se enciende o se apaga el horno, no podemos saber qué ha pasado. Sí podemos asegurar que el display de nuestros hornos está pensado para usarlo con un solo dedo, no con la pierna 😉. — BoschHomeEspaña (@BoschHomeEs) 30 de noviembre de 2022

Para ser más exactos, este incidente de Patricia Conde con el horno tiene lugar en la prueba en la que los finalistas tenían que cocinar al ritmo de Oriol Castro. En un punto del cocinado, el chef dió instrucciones para que abrieran “el horno para que respire, que saque la humedad de la gamba”. Al realizar este paso, rápidamente, la presentadora se dio cuenta que el suyo no estaba a la temperatura adecuada: "Pero está frío mi horno. Está frío".

Acto seguido, Samantha Vallejo-Nágera le comentó a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz lo que había ocurrido a Conde. "Patricia ha apagado su horno con la pierna", afirmó la jurado en mitad del cocinado, llegando a la conclusión entre ellos de que el contratiempo iba a suponer un retraso para ella a la hora de acabar el plato.

Cabe señalar que las palabras de la marca de electrodomésticos cobran especial relevancia después de que la propia Patricia Conde diese a entender que le habían apagado el horno en la prueba: "Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo".

La concursante parece haber vivido una experiencia similar a la que experimentó en su día Xuso Jones, que también cargó contra el programa haciendo referencia a las supuestas artimañas que utiliza para generar contenido: "Para que un programa de entretenimiento entretenga a la gente en casa tienen que pasar cositas que el espectador no se imagina detrás de cámaras".

"Están por detrás liándomela alguien echando no sé qué sin darme cuenta, o cambiándome los platos de sitio para que venga una persona a gritarme (...) Lo hace el equipo para que después te venga una persona a pegarte gritos y cuando termina el programa tú te quedas pensando que te han hecho en directo y no puedes decir nada porque...¿Qué vas a decir?", dijo el artista.