Rafa y Orestes, los populares concursantes de Pasapalabra, disfrutarán de un merecido descanso a partir de la próxima semana para dar paso a una liga especial en la que se enfrentarán algunos de los participantes más carismáticos del programa.

El conocido como Duelo de campeones de Pasapalabra vivirá así una nueva edición después de que en la última ganara Antonio Ruiz, natural de Murcia pero residente en Castellón. En este concurso, presentado como no podía ser de otra forma por Roberto Leal, las opciones de que un castellonense se lleve el bote de 50.000 euros se duplican, pues entre los ocho concursantes se cuentan dos de la provincia: Marta Terrasa y Alberto Izquierdo.

«Lo de Rafa y Orestes es de otro planeta, son los dos unos fuera de serie y se merecen ambos ganar el bote» Marta Terrasa - Concursante de Castelló

Junto a la de Castelló y el de Vila-real competirán otros históricos del programa como Jero Hernández, César Garrido, y Rosa Nestal, de la primera etapa, así como Sofía Álvarez, Nacho Mangut y Pablo Ruiz, populares en el último periodo de Antena 3. Se enfrentarán así los ocho concursantes en cuatro primeras eliminatorias, que lucharán por clasificarse para la fase final, compuesta de dos semifinales y una gran final, que se emitirá el próximo 31 de enero.

Una responsabilidad

Ambos concursantes han tenido a bien atender a Mediterráneo ante este nuevo reto que califican como «ilusionante». En estos términos se expresa Marta Terrasa, conocida por batir a ilustres como Paz Herrera y Jero Hernández en la etapa anterior, poniendo también en aprietos a Pablo Díaz: «Es una responsabilidad competir contra estos monstruos. Estamos hablando de algunos de los mejores concursantes del programa, entre los que no creo que esté, pero lo haré lo mejor posible».

«Me apetece volver al programa, pero no me veo sustituyendo a Rafa y Orestes. Ojalá, pero hay pocas rotaciones» Alberto Izquierdo - Concursante de Vila-real

En la misma línea se expresa Alberto, que consiguió en 2012 llevarse el bote y posteriormente ganó también otro concurso similar como es Saber y ganar: «Es la primera vez que voy al programa estando en Antena 3 y la verdad que me apetece porque esta etapa es la que más se está siguiendo, con picos de cuatro millones de espectadores. Además he podido conocer a Roberto Leal que me ha parecido un presentador muy simpático y con muchas tablas».

Así ven a Rafa y Orestes

Cuestionada Marta por los récords de Orestes y Rafa en la etapa actual, afirma lo siguiente: «Les conozco en persona y son dos tíos muy simpáticos y muy normales. Locos por el programa, que han dedicado mucho tiempo en exclusiva a prepararlo y ambos serían justos merecedores del bote porque llevan mucho tiempo en el concurso, así que ojalá lo logren pronto».

Alberto tiene también buenas palabras para ambos -«me caen de puta madre-», al tiempo que no se ve en un futuro ocupando su lugar: «Ojalá me llamaran, iría encantado, pero lo veo difícil. Además ahora la tendencia es a que los concursantes aguanten más y la rotación se hace más complicada».