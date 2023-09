Amor Romeira ha quedado retratada este domingo en 'Fiesta'. A la que fuera concursante de la novena edición de 'Gran hermano', que con el paso del tiempo se ha mantenido en televisión por su capacidad para colarse en todos los conflictos y en ocasiones demostrar pocos escrúpulos, le han parado los pies después por unas vergonzosas declaraciones en 'Querido hater', el videopodcast de Malbert en Podimo, que quizá pensaba que no iban a tener demasiada trascendencia.

La colaboradora ha demostrado una enorme maldad a la hora de referirse a José Manuel Parada y Paloma Barrientos, dos de sus compañeros en el magacín de fin de semana de Telecinco que presenta Emma García. Y lo ha hecho en términos muy ofensivos y despectivos.

Concretamente, les ha despreciado por su edad, llegando a denominar como "dinosaurio" a uno de estos profesionales y a decir del otro que "debería saber retirarse de los medios". Por si fuera poco, Amor Romeira también intentó humillar por su físico al legendario creador y presentador de 'Cine de barrio' (TVE) con sus supuestas intervenciones de cirugía estética, como si eso fuera un motivo de vergüenza.

Tampoco se libró de estos ataques Alexia Rivas, que denunció el falso feminismo de su compañera tras recordar el episodio por el que se hizo conocida con el que fuera su pareja, Alfonso Merlos. "Tú te las das de feminista y lo que haces es vender a la gente", le dijo muy enfadada.

Tras ver todos los vídeos, la reacción de Emma García no se hizo esperar. Aunque podría haber sido mucho más dura, le afeó enormemente su comportamiento: "Has patinado mucho, Amor. Gracia no tiene ninguna".

Pese a que en un primer momento Amor Romeira intentó justificar su injustificable actuación diciendo que "estaba en un contexto determinado" y que "no lo vivió de esta forma", finalmente no tuvo más remedio que disculparse: "Por supuesto que me arrepiento".

Aunque Paloma Barrientos no se lo terminó de creer, José Manuel Parada escenificó su perdón en un acto de generosidad y le dio un abrazo en directo entre los aplausos del público: "Que esto te sirva para aprender y no volverlo a hacer".