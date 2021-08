Castelló no gana para sustos, cada mañana nos despertamos con una nueva mala noticia para la ciudad. En este caso afecta a la cultura castellonense: el borrado del mural al aire libre Titiriteros de Ripollés de la Plaza de la Paz, que había resistido durante 40 años a todo tipo de inclemencias meteorológicas, al paso de los años, y a diferentes gobiernos, pero que no ha podido resistir a los desmanes del Desacord del Fadrell. Su mal hacer, su nula comunicación y su nefasta gestión, han hecho que lo que en un principio suponía un permiso de reparación de fachada por filtraciones de humedades, solicitada desde hace años, con numerosos informes de por medio, y hasta con abogados intermediando, se haya resuelto en la desaparición de una de las obras del museo al aire libre de las que gozaba nuestra ciudad de Castellón.

Desde Ciudadanos hemos pedido la comparecencia de la concejala de Cultura de Compromís, Verónica Ruiz, así como la comparecencia del concejal de Urbanismo, José Luis López, solicitado por el mayor grupo de la oposición, para que ambos den explicaciones de lo sucedido, ya que hasta ahora la única información que han dado ha sido bastante contradictoria, donde excusan a sus respectivas concejalías y culpan a su socio de lo sucedido.

Sea como fuere, cosas así no pueden volver a suceder, se deben dirimir responsabilidades. Algo que forma parte de nuestra ciudad desde hace tantos años, considerado por la misma concejalía de Cultura como de interés para la ciudad en sus guías, ha de cuidarse, a la vez de posibilitar y facilitar a los vecinos donde se hallan estas pinturas, la rehabilitación de sus viviendas, para que la conservación de las mismas sea la adecuada. Otros municipios de la provincia han apostado por museos al aire libre como este, con gran éxito como el de Fanzara, un arte urbano que atrae anualmente a cientos de visitantes y que ha revitalizado dicho pueblo. No imagino que el resto de murales que quedan, 6 de los 11 originarios, se eliminen, desapareciendo un atractivo turístico y cultural que nos ha acompañado desde los años 80, y que fue pionero en nuestra provincia, por no mencionar la sensación de indefensión, frustración y decepción que deben de sentir los artistas de Castellón que participaron de forma altruista a crear este patrimonio cultural de su ciudad.

Espero que el sentido común y la razón hagan rectificar al gobierno del Fadrell, y que se pueda recuperar esta y otras obras perdidas a lo largo de estos años. Solo así podrán enmendar su nefasta gestión.

Portavoz de Ciudadanos en Castelló