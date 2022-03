No deixem de créixer. Almassora, que el 1992 va ser exemple de solidaritat amb l’arribada de famílies de Bòsnia, torna a ser-ho hui amb la guerra declarada per Rusia a Ucraïna. Ho som gràcies als Serveis Socials municipals, el Servei d’Informació i Atenció Ciutadana (SIAC), el Servei Municipal de Mantenimient i Logística (SMML), les oenegés locals i totes aquelles persones que, de forma desinteressada, treballen per garantir un futur de seguretat a la població ucraïnesa.

Esta setmana he tingut l’oportunitat de conéixer Svitlana i Kateryna, les dos germanes que s’han convertit en les primeres refugiades a Almassora. Van vindre fa unes setmanes a visitar al fill de la segona, resident al nostre poble, i la guerra va estallar al seu país. Hui, empadronades ací i amb els Serveis Socials pendents de garantir a la família les necessitats bàsiques, comencen una nova vida en aquesta terra d’acollida.

Una guerra injusta, com totes

Tant de bo puguen tornar a sa casa ben prompte, sinònim de la fi d’una guerra injusta, com totes. Però, mentrestant són benvingudes a una terra d’oportunitats que hui es desviu per facilitar atencions a qui fugeix de l’horror. Ací tenim el punt de recepció d’ajuda humanitària que derivarem a la Generalitat Valenciana. Medicaments, menjar, roba d’abric… les donacions no deixen d’arribar per part de molts particulars.

Tampoc l’Ajuntament d’Almassora s’ha quedat enrere. L’alberg de Santa Quitèria està en disposició d’acollir famílies refugiades. Està oferit a les institucions que coordinen l’arribada des d’Ucraïna, a l’igual que la venda de les entrades d’espectacles de la Casa de la Cultura durant aquest mes de març anirà a ajuda humanitària. La dignitat i la valentia de qui fugeix de la guerra i de qui dóna sense esperar res a canvi front la politització, el «i tu més», el postureo de certa beneficència, la desigualtat entre víctimes i l’aprofitament de la seua situació tan dramàtica per buscar vots.

Svitlana i Kateryna, benvingudes a Almassora. Els recursos municipals estan a la vostra disposició, com l’estima del nostre poble que, tants dies després, segueix sorprés i dolgut de tornar a veure el patiment injust als ulls dels més febles. Diem no a totes les guerres i fem allò que està en les nostres mans per a minvar el dolor i garantir el benestar de les persones innocents.

Alcaldessa d’Almassora