Inversions de futur per a Onda

Ser alcaldessa del teu poble és una gran responsabilitat, al mateix temps que una satisfacció per haver estat elegida pels teus veïns i veïnes. Eixa tasca que t’ha encomanat el teu poble l’has d’aprofitar per a fer-lo créixer, aconseguir les majors inversions i, al final, veure que has sigut útil i que el teu mandat ha estat aprofitat.

Quan siga alcaldessa a partir de maig de 2023, centraré la meua gestió en eixies tasques, per fer d’Onda un poble millor, més verd, amb les millors infraestructures, els millors accessos i obtenir més sòl industrial per a atraure més inversions i crear més llocs de treball.

I ho faré seguint la labor que han fet els alcaldes socialistes que ha tingut Onda, Enrique, Juan Miguel i Ximo. Amb el PSPV ha sigut quan Onda més ha prosperat, perquè han treballat pensant en el present, però també preparant el futur. Hem construït els polígons industrials, les millores al nostre Castell, les infraestructures esportives i les zones verdes.

Subvencions

Així, en l’última legislatura socialista vam aconseguir subvencions com els Fons Feder d’Europa, amb 5 milions d’euros, que estan materialitzant-se aquesta legislatura. Un pla Edificant on hem tingut millores als col·legis d’Onda i hem aconseguit el segon Institut, ara en obres d’ampliació amb subvenció de la Generalitat. L’1,5% cultural del Govern d’Espanya per continuar millorant el nostre Castell junt amb altres Fons Feder per a fer-lo accessible. I un pla ARRUR amb diners de la Generalitat per a restaurar i regenerar el nostre centre històric, millorant el camí Castelló i la plaça de la Sinagoga. En total, més de 12 milions d’euros que han sigut una realitat des del passat 2020.

En definitiva, ser alcaldessa ha de ser més que dedicar-te a fer quatre obres de llavada de cara o estar cada dia fent-te fotos. Cal pensar en el futur i en atraure la quantitat més gran de diners d’altres administracions per a així fer del teu poble, el millor. Per això, a partir de maig de 2023, eixe serà el meu compromís des de l’alcaldia, treballar per a millorar el dia a dia dels meus veïns i veïnes, construir una Onda prospera i capdavantera en serveis i infraestructures.

Candidata a l’alcaldia d’Onda