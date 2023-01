Les paelles de Benicàssim

Passats ja els actes més tradicionals de les nostres festes, arribem al Dia de les Paelles, una festa més jove, però que en pocs anys ha agafat una força espectacular. Per a bé i per a mal. Enguany, després de dos anys sense poder celebrar-la, es torna a convocar, perquè a poc a poc tornem a eixa normalitat tan desitjada per totes i tots. I la gent té moltes ganes de parar taula, de fer comboi, de posar-se les ulleres de sol i fer olor de fum. Les veïnes i veïns de Benicàssim tenim moltes ganes d’obrir les portes del nostre poble a totes les persones que vulguen gaudir de les paelles amb totes i tots nosaltres.

Cal escoltar a la gent

Però és una llàstima que una festa tan esperada com aquesta, una volta més, quede entelada per la manera en què es fan les coses des de l’Ajuntament. En una festa popular cal escoltar a la gent, les seues propostes, les seues necessitats, perquè tota pedra fa paret i tots junts fem poble, però un poble per a totes les persones, sense amiguismes, sense enchufes, i sobretot sense violència de barri, amb educació i saber entendre’s.

La forma en la qual s’assignen els llocs per a les taules no té una fórmula exacta, i segur serà difícil trobar-la, però tampoc és solució no voler escoltar, perquè entre totes les parts es podria trobar una millor forma de fer-ho, encara que eixa no és la política que governa a Benicàssim.

Portaveu de Compromís per Benicàssim