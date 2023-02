Estatuto básico de pequeños municipios

Estuvimos en Ourense. Tierra de los Baltar. El padre, presidente de la Diputación; el hijo, presidente de la Diputación. Nos recibieron muy bien y tuvimos todas las atenciones, incluida la recepción de gaiteiros y el conxuro universal da Queimada. Tenía lugar la periódica reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias. En el orden del día, información sobre el acceso de las entidades locales a los fondos de recuperación y el estudio de las propuestas referidas a los municipios de menor población.

No hemos conseguido que, como el Gobierno de España y las comunidades autónomas, las diputaciones fueran entidades gestoras de los fondos, pero es importante la noticia de que los fondos están llegando a los municipios. Pedíamos el 15% y a fecha del 30 de enero del 2023 el 27% se ha asignado a municipios y gobiernos locales. La Diputación de Castellón está ahí con el Perte del agua, el Acelera Pyme’s, recogida de residuos, medidas de eficiencia energética, edificios de titularidad pública, renovación de mercados de abastos, campañas de promoción turística, etc. Los fondos Next Generation EU son una gran oportunidad de modernización de nuestro país y han de llegar a todos los rincones, a todos nuestros pueblos. Las diputaciones han de ser las grandes aliadas del gobierno central y los gobiernos autonómicos para que efectivamente sea así. De lo general y universal hemos de pasar a lo concreto y particular. Las diputaciones ayudan a ese aterrizaje en el territorio, a la concreción del principio general, a mirar lo menor, lo pequeño, nuestro interior.

Y precisamente de ese tema iba el asunto central de la reunión. Aquí lo hemos defendido en múltiples ocasiones: es de todo punto necesario un Estatuto básico de los municipios de menor población. La comisión de reto demográfico de la FEMP ha realizado un buen estudio previo sobre la cuestión y se pedían aportaciones y propuestas de los municipios y gobiernos intermedios para perfilar el proyecto que finalmente se eleve al Gobierno central.

Además de cuestiones más técnicas referidas a plazos administrativos, personal habilitado, exigencias contractuales, etc, nos parece de todo punto necesario que toda ley, decreto, orden, o resolución lleve consigo un informe de impacto de territorialidad. Afortunadamente, después de la larga lucha feminista, ya se ha conseguido con la perspectiva de género, ahora habría que lograrlo con la perspectiva demográfica o poblacional. ¿Cómo afecta esa ley o disposición administrativa al territorio? ¿Qué consecuencias tendrá sobre los pequeños municipios? Son preguntas necesarias si queremos avanzar en la cohesión territorial.

Cómo también lo es la solidaridad interterritorial.ay que compensar, las externalidades positivas que generan los territorios rurales. Son muchas y pasan desapercibidas porque se dan por supuestas: preservación de la masa forestal, biodiversidad, patrimonio cultural e histórico, pureza del aire, filtración de las aguas. Son cosas que no tienen precio, pero que evidentemente son de mucho valor. No es fácil su cuantificación, pero eso no debe ser óbice para que no se enfrente la cuestión.

Y junto con ello, la discriminación fiscal positiva para los municipios de interior. Es esencial para su supervivencia y debe llegar tanto a los particulares como a las empresas y emprendedores que apuestan por ubicarse en pueblos de menor población. El que se pudieran producir casos de fraude fiscal no exime la posibilidad de desarrollar legislativamente una cuestión que es de justicia. La Generalitat valenciana, de manos de la agencia Avant, está dando pasos en ese sentido. Las personas que viven en pueblos de alto riesgo de despoblación ya se pueden desgravar 300 euros en la declaración de la renta. Es un primer paso que debe tener continuidad. Más que subvenciones, el interior necesita desgravaciones. Lo que se haga en esa línea será más efectivo y más duradero en el tiempo. Además conlleva menos carga burocrática.

Este próximo mes de marzo y en Madrid, tendremos la última reunión de esta legislatura. Ya les contaré.

Presidente de la Diputación de Castellón