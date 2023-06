Ilusión a raudales

Ha comenzado una nueva legislatura. En Oropesa del Mar, comenzamos la misma con el estreno de un nuevo gobierno municipal, con el que compartiré la gestión pública de nuestro municipio estos próximos cuatro años. Huelga decir que me siento totalmente ilusionada y esperanzada, con el equipo de gobierno que hemos comenzado a caminar este pasado sábado. Todos trabajaremos con plena entrega por Oropesa del Mar, y es mi propósito hacerlo desde el respeto a mis compañeros, la lealtad y el compromiso por mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos.

Un nuevo rumbo, viento en popa y a toda vela, para que Oropesa despegue en ambiciosos proyectos que dinamicen la economía local y el empleo de calidad para las familias oropesinas. Sin duda, la grandeza de la democracia, nos da la oportunidad cada cuatro años, de conformar mayorías absolutas, que nos permitan tomar las riendas de nuestra sociedad. Y he de decir que, en esta ocasión, la mayoría absoluta que gobierna desde el sábado en Oropesa, lo hace desde la perspectiva de avanzar en libertad, igualdad y progreso; sin sectarismos y centrados en las personas. Todos los españoles sabemos cuáles son las reglas del juego, las máximas de nuestro Estado de Derecho, donde el diálogo y el consenso son los que permiten aglutinarel mayor número de voluntades para conformar gobiernos estables. Es el mandato de las urnas.

Nadie somos imprescindibles

Soy consciente de los retos que tenemos por delante y de que, en política, nadie somos imprescindibles. Por ello, aprovecho para poner en valor la importancia de este nuevo equipo de trabajo, que lideraré como alcaldesa de Oropesa del Mar. Una encomienda que asumo con humildad, pero con la determinación de estar haciendo lo correcto. Tenemos grandes desafíos por delante. Confío en que trabajando codo con codo, nos dejaremos la piel para demostrar que, quienes confiaron en nosotros, acertaron con su decisión. Proyectos recogidos en un decálogo de iniciativas consensuadas como prioritarias, como la construcción de la residencia de mayores y centro de día, el nuevo centro médico, el centro tecnológico, el soterramiento de la vía del tren a su paso por el casco urbano, o la ejecución de una solución definitiva para proteger nuestras playas, serán nuestras banderas. Será cuestión de tiempo, ver cómo el desarrollo de nuestra localidad supondrá, más que nunca, disfrutar de un territorio pleno de oportunidades sociales, laborales y empresariales.

En los próximos años, todo el talento que suma este equipo de gobierno, formado por personas con dilatada experiencia laboral y profesional, supondrá un revulsivo para Oropesa del Mar, que merece ser noticia por grandes proyectos y no solo por labores propias de la inercia diaria de un Ayuntamiento. Una hoja de ruta ambiciosa, y valiente, que estoy dispuesta a asumir por nuestro municipio. Porque ser la alcaldesa de Oropesa del Mar no es un objetivo en sí mismo, sino la herramienta necesaria para continuar dejándome la piel por el pueblo que amo. Sin duda, ilusión a raudales no me faltará.

Alcaldesa de Oropesa del Mar