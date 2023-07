Jorge Monferrer marca su primer tanto en política

El alcalde de Borriol, Hèctor Ramos (Compromís), dijo hace unas semanas, en un arranque de sinceridad, que pasó los peores meses de su vida cuando estaba gobernando el municipio en minoría. Creo que no exageraba porque debe ser muy duro acudir a un pleno sin saber por dónde va a salir el sol o planificar el ejercicio con unos presupuestos prorrogados, entre otras muchas cuestiones.

Tan escaldado estaría el bueno de Ramos que, a la vista de los resultados del 28M, le costó solo unas horas llegar a un pacto con el PSPV para asegurar la estabilidad necesaria. Algo parecido hizo David García en Nules, unos días después, porque la procesión de los últimos cuatro años iría por dentro.

Pero todas las miradas desde la jornada siguiente de las elecciones están puestas en Castelló, Burriana y Almassora por aquello de tener a Vox como invitado imprescindible. Ahí Jorge Monferrer ha sido el más listo de la clase dando absoluta normalidad al acuerdo con Juan Canós. Burriana dejará de estar pendiendo de un hilo y el foco solo se centrará en los aciertos o errores que conlleven las decisiones tomadas por un nuevo equipo de gobierno en mayoría (PP-Vox).

Creo que Canós es una persona de lo más normal, como también lo son Antonio Ortolá (Castelló) y Vicente Martínez (Almassora). No los veo, en absoluto, radicales. Otra cosa son los documentos que les hacen llegar desde Madrid bajo la tutela de Abascal. Pero estamos hablando de política municipal y aquí hace falta muchísima altura de miras, dejar esos papeles en un cajón y no perderse en dogmas impuestos. Por eso considero que Begoña Carrasco y María Tormo deberían poner todo de su parte para no malgastar más semanas con la inquietud que comporta llegar al pleno con las piernas temblando.

Subdirector de Mediterráneo