Unión de fuerzas

La unión hace la fuerza. Lo dice el refrán y lo sabemos todos. La unión de esfuerzos consigue superar cualquier tipo de barrera. Y si al trabajo se le pone mucha ilusión y una dosis extra de ganas, el resultado puede ser ya redondo. Y en esas andamos el equipo de gobierno de la ciudad de Castellón desde que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, anunciara su designación de Salomé Pradas como nueva consellera del área de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. Ni más, ni menos. Cuatro áreas de especial calado que son de máximo interés para la ciudad de Castellón, puesto que son muchísimos los asuntos que dependen de esta cartera que acumulan mucho tiempo sin avances y que ahora, de la mano de ella, estoy convencido de que podremos conducir a buen puerto.

Esta semana nos pusimos manos a la obra, y como alcaldesa de Castellón me trasladé hasta su despacho en Valencia para abordar las que a priori son las principales prioridades. En primer lugar, en la reunión pusimos sobre la mesa las grandes infraestructuras que tiene pendientes nuestra capital, algunas dependientes de su área, y otras, del Ministerio de Transporte, pero que necesitan de reivindicación y un impulso claro para que de una vez se puedan materializar.

Ronda oeste

Inaplazable por más tiempo es la obra de la ronda oeste, el tramo de la ronda de circunvalación que falta y que en los últimos 8 años solo ha sido objeto de titulares y buenas intenciones, pero nada más. Es importantísimo culminar el anillo de circulación rápida, de manera que se agilice el tráfico sin necesidad de desviarse hacia otras vías, con el colapso que ello supone para la zona de la UJI y la avenida Alcora. Es hora de sacar del cajón el proyecto y ponerlo sobre la mesa, para empezar a cumplir plazos dentro de esta legislatura.

Lo mismo ocurre con la prolongación del TRAM. Los dos gobiernos que me precedieron en el cargo se jactaban de defender el transporte público, pero el TRAM no se extendió más allá de lo que ya existía. Ahora, tenemos el compromiso del presidente Mazón de extender el servicio hasta las playas de Castellón, así como hacia Almassora y Vila-real, para que pueda convertirse en un verdadero transporte metropolitano. No en vano, nuestra ciudad es la única capital de la Comunitat que no cuenta con este planteamiento de transporte colectivo público. Y ya va siendo hora. Ni qué decir tiene que para el proyecto que tengo el honor de liderar es fundamental la construcción de la necesaria estación intermodal junto al puerto.

Y por supuesto, queremos que desde la Conselleria se alce la voz para que Castellón cuente por fin con el corredor mediterráneo ferroviario o la inaplazable mejora del servicio de Cercanías, que en los últimos años solo acumula retrasos y cancelaciones. No, ni un recorte más.

Más suelo industrial

Por otro lado, la presencia de la castellonense Salomé Pradas nos tiene que servir para trabajar en la revisión y modificación del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Castellón. Y lo ha de hacer en, al menos, dos direcciones: la primera, en la consecución de más suelo industrial junto al recinto portuario. Si queremos que nuestra ciudad cree empleo, si queremos que los jóvenes tengan las oportunidades que merecen en su tierra, es imprescindible disponer de más suelo para albergar proyectos e inversiones. No vamos a dejar que se sigan marchando a otros municipios vecinos. Es la hora de Castellón. Y en segundo lugar, y no menos importante, para este gobierno municipal es importantísimo activar un nuevo Plan Especial de la Marjaleria que permita reconocer la singularidad de este espacio, compatibilizando los usos residenciales con la protección del medio ambiente, al tiempo que se da las garantías jurídicas necesarias para las personas y las propiedades que allí existen.

Es posible, y vamos a trabajar para que así sea. Este gobierno municipal va a dejarse la piel para que Castellón esté en la agenda de la nueva Generalitat valenciana. Y estoy convencida de que, con la implicación y colaboración de la consellera Salomé Pradas, nuestras metas están más cerca. De momento, ya hemos comenzado a recorrer el camino.

Alcaldesa de Castellón