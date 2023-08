Un agost molt viu!

Han acabat les Penyes en Festes però encara ens queda al davant un mes d’agost molt viu a la Vall d’Uixó. Existeix un mite d’eixos que diu que la Vall es queda buida després de les festes d’agost. Però no és així i els vallers i valleres tenen una gran oferta d’activitats al seu abast, sobretot d’oci per a tots els públics. Hem preparat un mes d’agost ple de vida!

Una de les propostes ja consolidades i sense les quals no s’entendria l’estiu a la Vall és la programació Nits d’històries i historietes. Este projecte va començar fa dos legislatures amb l’objectiu que els vallers i valleres coneguen més i millor el nostre poble, les nostres arrels i el nostre patrimoni. Es tracta de visites nocturnes guiades, totalment gratuïtes algunes d’elles amb activitats complementàries. Per a garantir l’adequat seguiment de les explicacions del guia s’ha de reservar plaça el dilluns anterior en el telèfon de la Tourist Info: 964 660 785.

La Fàbrica Segarra

Estes nits començaran este divendres 11 d’agost amb la ruta per la història de la Fàbrica Segarra, que es repetirà també el dissabte 12. El 18 d’agost es recorrerà el Camí de l’Aigua amb pujada inclosa al Campanar de l’Assumpció; i el 19 d’agost serà la nit dels íbers al Poblat de Sant Josep i també es realitzarà una observació astronòmica aprofitant els Perseids. El 24 d’agost aprofundirem en l’art rupestre del nostre poble i el 25 d’agost farem una eixida per la Senda XYZ. Per al mes de setembre encara quedaran tres rutes més: Sequieta del Roig, ruta dels cementeris i el llegat musulmà amb una visita a l’interior de la Torre de Benissahat, que ja hem començat a rehabilitar.

També segueix estes setmanes la programació Estiu al Paratge de Sant Josep que ja s’ha celebrat durant el mes de juliol. Els dilluns, divendres i dissabtes es realitzen els balls amb música en directe a l’aire lliure, a partir de les 21.30 hores. I els dies 10, 19 i 24 d’agost seran les últimes sessions de la Festa de l’Aigua, dirigida a xiquets i xiquetes de 3 a 14 anys i que compta amb tobogans aquàtics, lliscadores, ruixadors i altres jocs d’aigua.

Sofía Cristo

La temporada estival al Paratge de Sant Josep va començar amb el gran concert de Serafín Zubiri en homenatge a Nino Bravo, que va ser un èxit amb més de 1.000 persones assistents. I quasi per a tancar-la, podem anunciar ja un altre espectacle musical per al 30 d’agost a les 18.00 hores amb Djs locals i amb l’actuació de Sofía Cristo. Serà la prèvia festiva abans de l’eixida de la Volta a Espanya i estarà ambientada amb les cançons més mítiques de la tradicional cursa ciclista.

Este és un dels grans esdeveniments que viurem a la Vall per a tancar el mes d’agost: l’eixida de la sisena etapa de la Volta a Espanya 2023. En concret, des del Paratge de Sant Josep per a aprofitar la repercussió publicitària i mediàtica que comporta este aparador de promoció televisiva mundial. Serà un dia en el qual rebrem la visita de gran número d’aficionats i que posarà el focus mediàtic sobre la Vall i les Coves de Sant Josep.

Un referent

En definitiva, som un referent esport i turístic. Amb eixa il·lusió vaig negociar l’any passat des de l’àrea d’esports de la Diputació de Castelló que una etapa de la Volta isquera de la nostra ciutat. En poques setmanes serà una realitat que gaudiran moltes persones, perquè a la Vall som molts aficionats i al ciclisme. I també perquè el pas d’un esdeveniment d’estes característiques és impressionant per a qualsevol persona, amb tot el muntatge que mou.

Durant el mes d’agost tindré alguns dies de descans, perquè cal agafar forces després d’un any que ha sigut intens i per a iniciar el curs polític amb l’energia necessària per a impulsar tots els projectes que tenim al davant. Són molts i la majoria ja estan en marxa i continuarem treballant per ells durant este mes, com ara el muntatge de les aules provisionals del CEIP Rosario Pérez que ja ha començat.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó