Bones festes, Vila-real!

El final de l’estiu i la tornada a la rutina costa menys a Vila-real, ja que ho fem celebrant les festes en honor a la nostra patrona, la Mare de Déu de Gràcia. Seguint la tradició iniciada pels nostres avantpassats, divendres vam rebre de nou a la Moreneta per complir amb el vot perpetu del nostre poble. Els carrers i les places estan sent, tot i la pluja que ha fet també acte de presència, punt de retrobament de veïns i de tots aquells que visiten Vila-real per a viure amb nosaltres l’alegria i fervor d’estos dies.

La reina de les festes, Gracia Gumbau Costa, i les seues dames Paula Roures, María Bellido, María López, Irene Quirós, Sulema Sánchez i Lucía Serrano completen estos dies un nou cicle com màximes representants de la festa. Gràcies a estes joves i a totes les que durant més de 75 anys han permés donar continuïtat a eixa tradició tan especial de la reina i dames.

Però hem de tindre clar que estos dies de germanor i alegria no serien possibles sense el treball i la dedicació de moltes persones que, de manera desinteressada, fan possible que Vila-real visca amb intensitat les seues festes patronals. La Junta de Festes, encapçalada per Toni Carmona, fa un gran treball perquè la festa arribe a tots amb nombrosos actes, en els que també col·laboren moltes associacions i entitats del poble. Eixa decisió d’un govern popular de crear ara fa 14 anys un òrgan independent que gestionara les festes va ser tot un encert per impulsar estes celebracions. És ara també responsabilitats de tots donar-li el suport necessari, però garantint sempre la seua autonomia.

I com no, agrair també el treball de la Comissió de Penyes, que coordina a les entitats que són el motor de la festa, i a la Comissió del Bou, que fan possible que Vila-real mantinga la tradició del bou per la vila, de la qual som un referent a la Comunitat.

És moment de viure la festa com millor sabem al nostre poble, omplint els carrers de música i alegria. Visca la Mare de Déu de Gràcia! Visca Vila-real!

Portaveu i president del PP de Vila-real