Alcaldessa novella

El 4 de setembre agafàvem les regnes del govern de Vilafamés els meus companys, la meua companya i jo, com a alcaldessa. Ho vam fer a lo grande, com se sol dir: tot just després d’una DANA que va arrasar, sobretot, els camins i sendes municipals. Ja des del minut zero ens vam ficar a la feina per reparar tot el possible amb els nostres mitjans. Al mateix temps vam instar a la nostra policia local a redactar un informe amb la totalitat dels danys per a demanar-li una línia d’ajudes a la Diputació. Alhora hem demanat pressupost a empreses de construcció per a fer les reparacions l’abans possible, a càrrec nostre.

Però no tot ha estat els danys de la DANA. A una setmana escassa per començar el curs lectiu teníem l’escola pendent de moltes reparacions que s’havien d’haver fet a l’estiu. A més a més, hem demanat un pressupost per a reparar la part de terrassa que ha causat danys a la biblioteca escolar. Hem hagut de posar en marxa l’escoleta matinera i vespertina així com la ludoteca. Les factures de juliol i agost estaven per pagar... Hem abordat una reorganització del personal municipal i ja hem iniciat la preparació del pressupost 2024. Mentrestant hem demanat a la Diputació una solució per la plaga de mosquit tigre que estem patint.

I per si no n’hi hagués prou, hem hagut de redactar una ordenança de habitatges socials des de zero perquè perillava haver de retornar una abundant subvenció, si no la posem en marxa en començar l’any nou. Sumat a tot això ens hem estat reunint amb totes les persones, entitats i empreses que ens ho han demanat i, per suposat, ho continuarem fent sempre. Perquè tinc i tenim un compromís amb Vilafamés i amb el veïnat.

Per sort, el meu equip i jo hem començat amb il·lusió i ganes de treballar. No tot han estat moments d’incertesa, sinó que també hem oficiat bodes, s’han registrat naixements i la vida continua obrint-se camí al poble. A més a més, aquest cap de setmana tenim les festes de Sant Miquel de Veremes, on tot el poble ens juntarem de nou.

Per tot això i més, agraïsc als meus veïns i veïnes l’oportunitat que m’han confiat de ser partícip de la millora del meu poble com a alcaldessa de Vilafamés.

*Alcaldessa de Vilafamés