Porque intentan cambiar la realidad

Querido/a lector/a, acabo de leer que el rey Felipe VI ha designado a P. Sánchez para que pueda presentarse a la sesión de investidura y les aseguro que, como casi toda España, desconozco el resultado. Aunque imagino, por lo que he leído, que si la cuestión central de la negociación es la amnistía, habrá presidente. Pero si lo que se exige trastoca la Constitución, el acuerdo podría ser imposible. Pero repito, desconozco la negociación y su resultado.

Lo que sé, y parece cierto, es que vivimos una época de cierta degeneración de la política en democracia. Y no lo digo por el PSOE de P. Sánchez, que desde siempre ha manifestado que el método es el diálogo y el límite la Constitución. Me refiero fundamentalmente a la derecha política, social, mediática (la económica controla, mangonea, ordena… pero no suele aparecer) y, también, cómo no, a una pequeña parte de las viejas cúpulas del PSOE. Advierto de lo que hemos visto: acusar al presidente P. Sánchez de corrupto y vincular a su mujer con el narcotráfico, declarar la amnistía que han utilizado todos los presidentes como algo que está fuera de la legalidad y la Constitución, presionar al rey para nombrar a Feijóo, transformar una sesión de investidura en una moción de censura, reclamar en contra de la Constitución que gobierne el que más votos electorales tenga y no el que más apoyó obtenga en el Congreso, considerar como normal que un diputado de Partido Popular pueda agredir por la calle al portavoz parlamentario del PSOE…

Sin poder político

Y todo eso por un par de detalles: porque la derecha política no tiene el poder político al no sacar mayoría absoluta ni generar suficientes apoyos parlamentarios. Pero también porque el PSOE de ahora, el de P. Sánchez, pacta con Podemos o Sumar y esa alianza de izquierdas no se resigna a solo gestionar lo existente, tiene vocación reformadora y cuestiona aspectos de un sistema capitalista incompatible con el mejor reparto de la riqueza, la sostenibilidad y el bienestar. Quieren intentar cambiar la realidad para mejorar la vida de las personas.

Analista político