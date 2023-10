La Vall: diversitat, tolerància i respecte

En els mesos vinents el primer Pla Municipal LGTBI+ de la Vall d’Uixó serà una realitat, complint així amb una de les qüestions a les quals ens vam comprometre la legislatura passada i també en el programa de govern. L’objectiu és incorporar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere de manera transversal en totes les polítiques que impulsem des de l’Ajuntament.

La setmana passada vam fer enquestes a peu de carrer per a replegar dades i realitzar un diagnòstic de la situació i les experiències de les persones LGTBI+ a la nostra ciutat. Durant tot este octubre el qüestionari estarà disponible on line. En les pròximes setmanes continuarà este treball amb diversos grups focals amb associacions, el Consell d’Igualtat i les persones que han mostrat el seu interés a participar.

Este primer pla implicarà internament a totes les àrees de l’Ajuntament. Però també vull que impregne a tota la societat en tots els àmbits: esportiu, cultural, festiu, empresarial, veïnal… Perquè vull que la Vall siga una ciutat inclusiva, respectuosa i tolerant. Per això amb este projecte implementarem accions i mesures concretes que tindran en compte la perspectiva de les persones LGTBI+, perquè la Vall avance incloent la diversitat, actuant contra la LGTBIfòbia i treballant a favor dels drets i de la igualtat.

Estem un moment clau pels drets de les persones LGTBI+. Per això no anem a permetre ni un pas enrere. En molts pobles i ciutats ja hem vist i estem veient una involució, amb la prohibició i retirada de banderes amb els colors que representen la diversitat. S’ha detectat un augment de les agressions i delictes d’odi, amparats en els discursos de normalització de la LGTBIfòbia que els partits d’extrema dreta defensen amb la complicitat de la dreta. Davant això, la Vall ha de ser una referència de resistència.

En el meu model de ciutat i de societat caben totes les persones. Enfront dels qui sols respecten una única visió de la vida, a la Vall caben totes les mirades i totes les maneres d’entendre la vida, sempre que siguen respectuoses i tolerants amb els altres i amb la diversitat. Perquè només avançarem si ho fem de la mà d’estos valors. Són drets humans. Per això una part important del pla serà la referida a l’educació, la sensibilització i la conscienciació.

Hui dia la comunitat LGTBI+ continua patint discriminació i prejudicis. Des de l’administració tenim molts reptes al davant, els quals este primer pla ens ajudarà a treballar. També l’Agenda 2030, perquè uns dels seus compromisos és no deixar ningú enrere. I per això arreplega com a prioritats el desenvolupament en sis dimensions: la salut, l’educació, la pobresa, la seguretat, la família i el reconeixement legal al gènere.

En definitiva, l’aposta de la Vall d’Uixó és ferma per garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones. Amb eixa idea vaig decidir esta legislatura posar-me al capdavant de la Regidoria d’Igualtat. La setmana passada vaig presidir per primera vegada el Consell d’Igualtat, en el qual estan representades moltes associacions de la ciutat. En esta sessió vam presentar un esborrany de la programació del 25 novembre, dia contra la violència masclista, i la vam obrir a les propostes d’activitats de les entitats.

És un orgull per a mi treball en xarxa pels drets de totes les persones, especialment contra la xacra de la violència de gènere. Enguany, el programa comptarà amb un projecte molt bonic que, a través de papallones de color morat, tracta de sensibilitzar contra la violència vicària.

Moltes associacions i persones individuals s’han sumat a esta iniciativa i durant mesos han teixit estes papallones que decoraran la façana de l’ajuntament i d’altres edificis municipals durant el mes de novembre. Des de ja, teniu el meu agraïment en representació de tota la ciutat.

Tant el Pla Municipal LGTBI+ com la programació del 25 de novembre són exemples de participació ciutadana i d’escoltar la veu de la gent. Perquè la igualtat no és cosa de les administracions públiques. La igualtat és cosa de totes i de tots. Per a mi i per al govern municipal és una prioritat. Perquè com ja he dit abans, es tracta de drets humans.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó