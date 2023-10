Que dice Jiménez Losantos que en la manifestación de Barcelona el 8 de octubre asistió Feijóo y la cúpula del PP mientras que por parte de Vox sólo lo hizo Abascal y algún que otro chisgarabís del partido. Según él no estuvieron los que llama críticos o purgados por su condición más liberal como Espinosa de los Monteros o Marta Castro. La realidad: pues que no sólo ellos sino también Juanjo Aizcorbe y todos los líderes regionales, empezando por la presidente de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, en primera línea. Se puede mentir más alto don Federico, no más claro.

Al final, la mentira se queda desnuda y redunda en descrédito de esos medios vendidos a la voz de su amo. Poderoso caballero es don dinero. Virando el rumbo También el domingo pasado el expresidente Aznar se despachaba, según ABC, diciendo que por el bien de España Vox debía hacerse a un lado para que el PP pudiera gobernar. ¡Pero vamos a ver José María! Si Vox ha llegado para hacer lo que el PP no ha hecho ni va a hacer. Y además ha venido para quedarse porque sin gobernar ya estábamos virando el rumbo de su acobardado PP. ¡Imagínese ahora que estamos en los gobiernos regionales! Un diario, tras el brutal asesinato de una mujer a manos de su pareja, que era el primer asesinato de género en Castellón con Vox en el gobierno de la ciudad. Solo restaba añadir: ¡Qué pena que haya tardado tanto! Hay que tener falta de ética para soltar semejante estiércol periodístico. Igual pasa con el adoctrinamiento sectario a nuestros hijos en su más tierna infancia. Denunciar que no se les puede enseñar en el colegio cosas que ni los más mayores entienden resulta que es censurar, es falta de libertad de expresión. Pues nada, erre que erre el medio de comunicación. Con todo esto y mucho más, ¿a quién se está amordazando? ¿A los liberticidas, o a los que nos atrevemos a disentir? Admitimos la sana crítica pero no vamos a tolerar que nos censuren sin pudor, sin escrúpulos. Se lo vamos a decir a la cara a todo aquel que, poderoso o no, nos ningunee o difame. Si quieren saber qué decimos y quiénes somos en Vox, sólo vean y escuchen nuestras redes sociales. Verán que todo es puro sentido común. Concejal de Vox en Castellón